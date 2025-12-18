Încă trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic. Contract de 2,5 milioane de euro, semnat cu ADR Centru

Încă trei blocuri din Blaj urmează să fie reabilitate energetic printr-o investiție de 2,5 milioane de euro. Potrivit primarului Gheorghe Valentin Rotar, contractul a fost semnat cu ADR Centru.

„Cu mare bucurie vă pot anunța că am semnat primul contract de promovare a măsurilor de eficientizare energetică a blocurilor. Este vorba despre cererea IV cu trei componente, se referă la blocurile 25, 27, 35.

Am semnat cu Agenția de Dezvoltare Regională un contract de 2,5 milioane de euro, deci Blajul este mai bogat cu 2,5 milioane de euro începând de astăzi, lucrări care vor începe în anul viitor.

Tot pe această axă, pe această prioritate, mai avem încă cinci componente care sunt în analiză și am speranța că vor fi aprobate.

Este o lucrare care continuă la Blaj, după cele 9 blocuri pe care le-am realizat pe PNRR, acum pe Prioritatea „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul” am reușit și acest lucru.

Mulțumesc colegilor care au contribuit la realizarea acestui proiect și cu siguranță Blajul va fi bine”, a transmis primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

