Blaj
Incendiu în comuna Cergău. Focul a cuprins mai mulți baloți. Intervin pompierii din Blaj și SVSU Cergău
Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiaza în localitatea Cergău Mic din comuna Cergău. Focul a cuprins mai mulți baloți.
Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu pe raza localității Cergău Mic.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o șiră de baloți.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea incendiului intervine și SVSU Cergău.
