Blaj

Incendiu în comuna Cergău. Focul a cuprins mai mulți baloți. Intervin pompierii din Blaj și SVSU Cergău

Publicat

acum 6 secunde

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiaza în localitatea Cergău Mic din comuna Cergău. Focul a cuprins mai mulți baloți.

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu pe raza localității Cergău Mic.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o șiră de baloți.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea incendiului intervine și SVSU Cergău.

