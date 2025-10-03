INCENDIU în localitatea Tiur. A ars acoperișul unei case, în proximitatea hornului. Pompierii au intervenit cu două autospeciale

Pompierii din Blaj au fost solicitați să intervină joi noaptea, în jurul orei 22:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din localitatea Tiur.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Potrivit ISU Alba, la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu ardere mocnită și degajare de fum la nivelul acoperișului unei case de locuit.

La scurt timp, incendiul a fost stins de către pompierii militari.

A ars acoperișul în proximitatea hornului, pe o suprafață de aproximativ 10 mp.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

foto: arhivă

