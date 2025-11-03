Incendiu în localitatea Vama Seacă: Anexa unei ferme de animale, cuprinsă de flăcări

Un incendiu a izbucnit luni, 3 noiembrie, în jurul orei 9.30, pe raza localității Vama Seacă, din comuna Hopârta. Din câte se pare anexa unei ferme de animale a fost cuprinsă de foc.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Aiud cu trei autospeciale. La fața locului intervin și pompierii voluntari din Ocna Mureș.

Pompierii intervin pentru stingerea focului

UPDATE 10.00: Potrivit ISU Alba, Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă în interiorul unei anexe (pe structură metalică), la momentul de fata acesta fiind localizat de catre pompierii militari.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

sursă foto: ISU Alba.

