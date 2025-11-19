Incendiu în localitatea Vinerea: Acoperișul unei case, cuprins de flăcări

Un incendiu a izbucnit, miercuri, 19 noiembrie, în jurul orei 10.40, pe raza localității Vinerea.

Din primele informații primite prin 112 de către pompierii militari, acoperișul unei locuințe de pe strada Râului ar fi fost cuprins de flăcări.

La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, alături de un echipaj de prim ajutor al SVSU Cugir.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

O persoană asistată medical, după un atac de panică

UPDATE 11:10: Potrivit ISU Alba, incendiul se maniestă la acoperișul locuinței, pe o suprafață de 50 de metri pătrați, dar și la acoperișul unei anexe pe o suprafață de 60 de metri pătrați.

Pompierii acțiunează pentru stingerea incendiului. De asemenea, echipajul medical prezent la locul evenimentului asistă o persoană cu atac de panică, au transmis reprezentanții ISU Alba.

