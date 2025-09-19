Eveniment
Incendiu într-o gospodărie din din Sebeș. Pompierii intervin cu patru autospeciale, alături de SVSU
Un incendiu a izbucnit vineri dimineața într-o gospodărie din Sebeș. Pompierii s-au deplasat cu trei autospeciale de stingere și echipaj de prim-ajutor, alături de SVSU.
Potrivit ISU Alba, intervine Detașamentul de pompieri Sebeș, pe strada Mircea cel Mare.
Incendiul se manifestă la două anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 100 mp.
Se intervine pentru protejarea locuinței aflate în proximitatea producerii incendiului și stingerea în totalitate a acestuia.
