Incendiu la acoperișul unei locuințe din Alba Iulia. Intervin pompierii

Incendiu la acoperișul unei locuințe din Alba Iulia: Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine duminică pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe situate pe strada Mihail Kogălniceanu, în municipiul Alba Iulia.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de ISU Alba, focul se manifestă la nivelul acoperișului.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE:

Forțele de intervenție au ajuns la locul incidentului. Incendiul se manifesta fără flacără, cu degajare de fum, în jurul hornului.

Pompierii au precizat că intervin pentru stingerea în totalitate a incendiului. Nu s-au înregistrat victime.

