UPDATE: INCENDIU la Câlnic. Focul a cuprins camera unei locuințe. O femeie a suferit un atac de panică
Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 12:40, în localitatea Câlnic. Focul a cuprins camera unei locuințe.
UPDATE, ora 13:10 - Incendiul a fost stins de către pompierii militari.
A ars interiorul unei camere pe o suprafață de aproximativ 25 mp.
De asemenea, o persoană de sex feminin, cu atac de panică, a fost asistată medical la locul producerii incendiului.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în comuna Câlnic, pe str. Fierari.
Este vorba despre un incendiu izbucnit în interiorul camerei unei locuințe.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
