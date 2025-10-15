UPDATE: INCENDIU la Crăciunelu de Jos. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii din Blaj intervin cu o autospecială

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața la Crăciunelu de Jos. Din primele informații, focul a cuprins o anexă gospodărească.

Update: Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o bucătărie de vară și la acoperișul locuinței aflate în proximitatea producerii incendiului, pe o suprafață totală de aproximativ 30 mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Crăciunelu de Jos.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodarească.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News