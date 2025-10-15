Blaj
UPDATE: INCENDIU la Crăciunelu de Jos. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii din Blaj intervin cu o autospecială
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața la Crăciunelu de Jos. Din primele informații, focul a cuprins o anexă gospodărească.
Update: Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o bucătărie de vară și la acoperișul locuinței aflate în proximitatea producerii incendiului, pe o suprafață totală de aproximativ 30 mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului.
Știrea inițială:
Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Crăciunelu de Jos.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodarească.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.
