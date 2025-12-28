Connect with us

Incendiu la o cabană din Săsciori. Intervin pompierii cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit duminică seara la o cabană din zona Reci, comuna Săsciori, au anunțat reprezentanții ISU Alba.

”Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu la Reci, comuna Săsciori.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o cabană” au precizat reprezentanții instituției.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Foto: ISU Alba

