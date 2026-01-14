Connect with us

Eveniment

VIDEO Incendiu la o casă din Lunca Mureșului: O persoană ar fi prinsă în interior. Intervenție dramatică a pompierilor din Aiud

Publicat

acum 56 de minute

Un incendiu a izbucnit miercuri seară la acoperișul unei locuințe din Lunca Mureșului. O persoană ar fi fost prinsă înăuntru, cred pompierii. 

La fața locului intervine secția de pompieri Aiud.

”Din informațiile preliminare, incendiul se manifestă la acoperisul unei locuințe.

La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor” au transmis reprezentanții ISU Alba.

UPDATE: 

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

YouTube video

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la locuiță, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

În urma efectuării recunoașterii, a fost identificată o persoană surprinsă în interiorul locuinței, au precisat reprezentanții ISU Alba.

​În acest moment, misiunea prioritară a salvatorilor este extragerea persoanei surprinse în interiorul imobilului.

Echipajele de căutare-salvare au demarat manevrele pentru pătrunderea în locuință în vederea evacuării persoanei.

YouTube video

​Se intervine simultan pentru localizarea și stingerea incendiului și totodată, protejarea perimetrului de siguranță necesar operațiunilor de salvare.

VIDEO: ISU Alba

Foto: Cititor Alba24

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 13 minute

Piața imobiliară, la începutul anului 2026: prețuri medii mai mari la apartamente. Care este situația din Alba și din țară
Evenimentacum 30 de minute

Accident rutier pe autostrada A10, în zona Sebeș. Intervenție a pompierilor
Evenimentacum 56 de minute

VIDEO Incendiu la o casă din Lunca Mureșului: O persoană ar fi prinsă în interior. Intervenție dramatică a pompierilor din Aiud
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării
Administrațieacum 4 ore

Construcțiile fără autorizație, supra-impozitate la suprafața reală, în noua reformă a administrației. Care este excepția
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 minute

Piața imobiliară, la începutul anului 2026: prețuri medii mai mari la apartamente. Care este situația din Alba și din țară
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 3 ore

Unul din trei români își caută al doilea job, ca să facă față scumpirilor. Ce posturi sunt căutate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Actualitateacum o zi

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 13 ore

Horoscop 14 ianuarie 2026: Zodia norocoasă, la mijlocul săptămânii. Ziua deciziilor importante
Aiudacum o zi

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 22 de ore

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie