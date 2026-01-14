VIDEO Incendiu la o casă din Lunca Mureșului: O persoană ar fi prinsă în interior. Intervenție dramatică a pompierilor din Aiud

Un incendiu a izbucnit miercuri seară la acoperișul unei locuințe din Lunca Mureșului. O persoană ar fi fost prinsă înăuntru, cred pompierii.

La fața locului intervine secția de pompieri Aiud.

”Din informațiile preliminare, incendiul se manifestă la acoperisul unei locuințe.

La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor” au transmis reprezentanții ISU Alba.

UPDATE:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la locuiță, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

În urma efectuării recunoașterii, a fost identificată o persoană surprinsă în interiorul locuinței, au precisat reprezentanții ISU Alba.

​În acest moment, misiunea prioritară a salvatorilor este extragerea persoanei surprinse în interiorul imobilului.

Echipajele de căutare-salvare au demarat manevrele pentru pătrunderea în locuință în vederea evacuării persoanei.

​Se intervine simultan pentru localizarea și stingerea incendiului și totodată, protejarea perimetrului de siguranță necesar operațiunilor de salvare.

VIDEO: ISU Alba

Foto: Cititor Alba24

