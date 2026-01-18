Connect with us

UPDATE FOTO: INCENDIU la Ocna Mureș. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii intervin cu două autospeciale

Publicat

acum 2 ore

Un incendiu a izbucnit duminică dimineța în orașul Ocna Mureș. Focul a cuprins o bucătărie de vară.

Actualizare, ora 08:10 - Incendiul a fost stins.

Actualizare, ora 07:30 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată o la anexă (bucătărie de vară) pe o suprafață de aproximativ 60 mp.

Pompierii militari intervin pentru stingerea în totalitate a incendiului și protejarea locuinței aflate în apropierea anexei.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Ocna Mureș, strada Memorandumului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor. Pentru stingerea incendiului intervine și SVSU Ocna Mureș.

