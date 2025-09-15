Eveniment
UPDATE: Incendiu la Sântimbru. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale
Un incendiu a izbucnit luni, în jurul orei 13:00, în localitatea Sântimbru. Focul a cuprins o bucătărie de vară.
Actualizare, ora 13:20 – Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins de catre pompierii militari.
A ars o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 8 mp.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Sântimbru.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodarească (bucătărie de vară).
Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
