UPDATE: Incendiu la Sântimbru. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit luni, în jurul orei 13:00, în localitatea Sântimbru. Focul a cuprins o bucătărie de vară.

Actualizare, ora 13:20 – Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins de catre pompierii militari.

A ars o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 8 mp.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Sântimbru.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodarească (bucătărie de vară).

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News