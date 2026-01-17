UPDATE FOTO: INCENDIU la Sebeș. Focul a cuprins o anexă. Pompierii intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 12:40, în municipiul Sebeș. Focul a cuprins o anexă gospodărească aflată pe strada Izvorului.

Actualizare, ora 12:50 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a acestuia. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebes, pe strada Izvorului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Sebeș.

foto: ISU Alba

