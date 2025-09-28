Connect with us

UPDATE: INCENDIU pe autostradă, în zona Sebeș. Focul a cuprins un autoturism. Pompierii intervin cu două autospeciale

Publicat

acum 16 minute

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, în jurul orei 10:00, pe breteaua de intrare de pe autostrada A10 spre A1, în zona municipiul Sebeș. Din primele informații, focul a cuprins un autoturism.

Update: Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă la compartimentul motor al autoturismului.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

Fără victime.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, beteaua de intrare A10 spre A1, sens Sebeș – Sibiu.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un autoturism.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

 

 

