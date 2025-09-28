UPDATE: INCENDIU pe autostradă, în zona Sebeș. Focul a cuprins un autoturism. Pompierii intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, în jurul orei 10:00, pe breteaua de intrare de pe autostrada A10 spre A1, în zona municipiul Sebeș. Din primele informații, focul a cuprins un autoturism.

Update: Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă la compartimentul motor al autoturismului.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

Fără victime.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, beteaua de intrare A10 spre A1, sens Sebeș – Sibiu.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un autoturism.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News