Eveniment
Incendiu la un tomberon în Alba Iulia, lângă Stadion, cu risc de propagare la autoturisme
Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit miercuri seara pe strada Samuel Micu, în zona Stadionului Unirea, după ce un incendiu a izbucnit la un tomberon.
Potrivit pompierilor, există pericolul ca flăcările să se extindă către autoturismele parcate în apropiere.
La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă, iar pompierii au acționat rapid pentru lichidarea incendiului și înlăturarea riscului de propagare.
Potrivit ISU Alba, intervenția este în desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească cauza izbucnirii focului.
