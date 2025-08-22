Connect with us

Eveniment

Începe Festivalul ”Armonii în Sebeș”: spectacole și concerte, vizionări de filme, teatru și concursuri sportive. PROGRAM

Publicat

acum 23 de secunde

Începe Festivalul ”Armonii în Sebeș”. Vor fi zece zile cu concursuri, spectacole, concerte și ateliere pentru copii și adulți, în Parcul Arini și la Centrul de Cultură ”Lucian Blaga”.

Vor fi spectacole de folclor, muzică clasică, muzică ușoară și rock, evenimente și muzică pentru copii, manifestări sportive, vizionări de filme, spectacol de teatru.

De asemenea, vor fi premiați tineri cu rezultate deosebite la învățătură, oameni speciali ai orașului, medici și preoți retrași din activitate, scriitori și artiști plastici.

Festivalul ”Armonii în Sebeș”, 22-31 august. PROGRAM

Vineri-Duminică, 22-24 august: în Parcul Arini – CicloAventura – concursuri și trasee de ciclism (vineri, orele 17.00-19.00; sâmbătă, orele 11.00-18.00; duminică – concurs: orele 10.30-14.30)

Vineri, 22 august

Parcul Arini

  • Ora 19.00 Proiecție cinematografică: „OZI, VOCEA PĂDURII” (2023, animație, audiență generală)
  • Ora 21.30 Proiecție cinematografică: „PROFESORUL CARE A PROMIS MAREA” (2023, dramă, AP 12)

Sâmbătă, 23 august

  • Ora 20.00 Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm – proiecție cinematografică: „ÎN NUMELE PĂMÂNTULUI” (2023, dramă istorică, AP 12)

În film de animație realizat din cadre pictate în ulei. Adaptare a romanului „Țăranii” de W.S.Reymont, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură și propunerea Poloniei la Premiile Oscar în 2024.

Duminică, 24 august

  • Ora 19.00 Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Spectacol de teatru: „DON QUIJOTE”.

Eveniment oferit de compania Star Assembly. Regia: Alexandru Dabija. Distribuția: Marcel Iureș, Dan Rădulescu, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu

Marți, 26 august

  • Ora 11.00 Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm: „Cărăbușul de aramă”, lecturi și activități pentru copii
  • Ora 18.00 Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: „Armonia artelor”: salon literar și întâlnire cu artele plastice (eveniment realizat alături de artiști locali)
  • Ora 20.00 Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș – proiecție cinematografică: „CU DRAG, VAN GOGH” (2017, un film nominalizat la Oscar și Globul de Aur, AP 12)

Miercuri, 27 august

Copiii în armonia orașului:

  • Ora 10.00 Școala din Răhău – activități creative pentru copii
  • Ora 11.00 Locul de joacă din Petrești – activități creative pentru copii
  • Ora 17.00 Curtea Școlii „M. Kogălniceanu” – activități creative pentru copii
  • Ora 18.00 Foișorul din Parcul Tineretului – activități creative pentru copii

Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper

Ora 18.30 Aula Primăriei Municipiului Sebeș: Festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de evaluare națională și bacalaureat

Ora 19.30 Parcul Tineretului: momente artistice cu Școala de muzică „DoReMi”, Cavalerii de Mühlbach, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș

Ora 20.30 Parcul Tineretului – proiecție cinematografică pentru copii: „BUFFALO KIDS” (2024, animație)

Joi, 28 august

  • Ora 10.00 Aula Primăriei Municipiului Sebeș: Festivitatea de premiere a medicilor și a preoților retrași din activitate
  • Ora 19.00 Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: CONCERT EXTRAORDINAR CU MUZICĂ DIN FILME – DIRIJORUL REMUS GRAMA AND THE CONCERT BAND (membri ai orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureș)

Vineri, 29 august

  • Ora 11.00 Aula Primăriei Municipiului Sebeș – „Armonia prieteniei”: întâlniri oficiale cu reprezentanții orașelor înfrățite
  • Ora 19.00 Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Sărbătoarea seniorilor – Festivitatea de premiere a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie. Concert: Gheorghe Gheorghiu și Cooperativa 9
  • Orele 10.00 – 19.00 Stadionul Pielarul: Cupa Sebeșului La Fotbal Juniori, ediția I (juniori under 9 și under 11)
  • Orele 16.00 – 24.00 Parcul Arini: parc de distracții

Sâmbătă, 30 august

  • Ora 18.00 Parcul Tineretului – concerte artiști și trupe locale: Nexxt Band, Red Ravine, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Mihai Șerbănescu, Dublu Click, Loutfire
  • Orele 10.00 – 19.00 Stadionul Pielarul: Cupa Sebeșului la Fotbal Juniori, ediția I (juniori under 9 și under 11)
  • Orele 16.00 – 24.00 Parcul Arini: parc de distracții

Duminică, 31 august

Orele 10.00 – 14.00 Stadionul Pielarul: Cupa Sebeșului la Fotbal Juniori, ediția I (juniori under 9 și under 11)

Ora 17.00 Parcul Zăvoi din Petrești: ”Tradiții la Petrești” – spectacol folcloric cu: Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Adina Hada, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Alina Secășan, Georgia Maria Grosu, Loredana Prata, Balogh Vasile, Ionela Cosmoiu, Vanesa Bogdan, George Drăgan, Ansamblul folcloric „Dorul Munților” Săsciori, Ionela Popa, Anamaria Ghenescu, Georgiana Pavelescu, Denisa Bărbat, Mihai Cetean, Grupul vocal de copii „Dalia” – comuna Daia Română.

Orele 16.00 – 24.00 Parcul Arini: parc de distracții

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de secunde

Începe Festivalul ”Armonii în Sebeș”: spectacole și concerte, vizionări de filme, teatru și concursuri sportive. PROGRAM
22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina
Evenimentacum O oră

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina, sărbătoare în Calendarul Catolic. Îndemn la rugăciune din partea Papei Leon
Evenimentacum 9 ore

Guvern: Cresc amenzile pentru cei care se sustrag de la verificarea dimensiunii vehiculelor grele de transport marfă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 14 ore

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 3 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 13 ore

ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA
Economieacum 17 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 17 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Evenimentacum 2 zile

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 2 zile

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina
Evenimentacum O oră

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina, sărbătoare în Calendarul Catolic. Îndemn la rugăciune din partea Papei Leon
Evenimentacum 13 ore

VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Evenimentacum 16 ore

Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Pericol pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie