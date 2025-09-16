Connect with us

Eveniment

Închisoare cu executare pentru un tânăr din Sebeș care a furat încasarile dintr-o sală de jocuri de noroc. Decizia instanței

Publicat

acum 1 minut

Un tânăr din Sebeș și-a aflat pedeapsa pentru un furt pe care l-a comis în urmă cu mai mulți ani, într-o sală de jocuri din oraș. Deși fapta a fost una relativ minoră, tânărul nu a vrut să coopereze cu magistrații care s-au ocupat de cazul său. Drept urmare, pentru un furt dintr-o sală de jocuri de noroc, tânârul a fost condamnat la închisoare cu executare. 

O primă decizie în acest caz a fost dată de magistrații Judecătoriei Sebeș în data de 12 septembrie 2025.

Fapta pentru care acesta a fost judecat a avut loc în urmă cu mai mulți ani, mai exact în data de 18 septembrie 2022.

Atunci acesta a mers la o sală de jocuri de noroc din Sebeș și a început să joace la un aparat de tipul slotmachine. Pe parcursul nopții a avut mai multe interacțiuni cu angajata sălii, căreia i-a cerut anularea unor sume de bani.

I-a furat banii angajatei

Cu puțin timp înainte de închidere, bărbatul i-a spus angajatei să îi opereze o ultimă anulare. Atunci femeia a mers la aparatul de joc și din borseta a scos banii pe care îi avea în acel moment. Atunci tânărul i-a smuls banii din mână și a fugit. Deși angajata a vrut să îl prindă nu a reușit.

O parte din banii pe care i-a furat, i-a jucat la alte aparate de jocuri de noroc, din alte localiții. În total atunci a furat în jur de 9.400 de lei.

A pierdut 17.000 de euro în trei luni

Acesta a fost identificat după furt. Alături de un avocat a spus că a comis furtul din cauza faptului că în trei luni ar fi pierdut la aparate 17.000 de euro. A recunoscut fapta în calitate de inculpat, însă nu s-a mai prezentat la termenele de judecată.

Mai mult de atât, pentru a beneficia de o pedeapsă cu suspendare, nu a depus nici un înscris în care să arate că este de acord cu munca în folosul comunității.

Pedeapsa

Drept urmare pentru fapta sa a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu executare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Închisoare cu executare pentru un tânăr din Sebeș care a furat încasarile dintr-o sală de jocuri de noroc. Decizia instanței
alba iulia, cetate
Administrațieacum O oră

O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde
Evenimentacum 2 ore

Alba Iulia, pe locul 7 pe țară la fluiditatea traficului urban. Câte zile pe an pierd șoferii din municipiu din cauza aglomerației
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum O oră

O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde
Administrațieacum 2 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum o zi

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 5 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 2 zile

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Evenimentacum 2 zile

Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Evenimentacum o zi

Examinări decontate prin CAS pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei, la Spitalul din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară
Educațieacum 8 ore

Evaluare Națională clasa a II-a, a IV-a și a VI-a. Vor fi schimbări la testările din 2026, anunță ministrul Educației
Mai mult din Educatie