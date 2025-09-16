Închisoare cu executare pentru un tânăr din Sebeș care a furat încasarile dintr-o sală de jocuri de noroc. Decizia instanței

Un tânăr din Sebeș și-a aflat pedeapsa pentru un furt pe care l-a comis în urmă cu mai mulți ani, într-o sală de jocuri din oraș. Deși fapta a fost una relativ minoră, tânărul nu a vrut să coopereze cu magistrații care s-au ocupat de cazul său. Drept urmare, pentru un furt dintr-o sală de jocuri de noroc, tânârul a fost condamnat la închisoare cu executare.

O primă decizie în acest caz a fost dată de magistrații Judecătoriei Sebeș în data de 12 septembrie 2025.

Fapta pentru care acesta a fost judecat a avut loc în urmă cu mai mulți ani, mai exact în data de 18 septembrie 2022.

Atunci acesta a mers la o sală de jocuri de noroc din Sebeș și a început să joace la un aparat de tipul slotmachine. Pe parcursul nopții a avut mai multe interacțiuni cu angajata sălii, căreia i-a cerut anularea unor sume de bani.

I-a furat banii angajatei

Cu puțin timp înainte de închidere, bărbatul i-a spus angajatei să îi opereze o ultimă anulare. Atunci femeia a mers la aparatul de joc și din borseta a scos banii pe care îi avea în acel moment. Atunci tânărul i-a smuls banii din mână și a fugit. Deși angajata a vrut să îl prindă nu a reușit.

O parte din banii pe care i-a furat, i-a jucat la alte aparate de jocuri de noroc, din alte localiții. În total atunci a furat în jur de 9.400 de lei.

A pierdut 17.000 de euro în trei luni

Acesta a fost identificat după furt. Alături de un avocat a spus că a comis furtul din cauza faptului că în trei luni ar fi pierdut la aparate 17.000 de euro. A recunoscut fapta în calitate de inculpat, însă nu s-a mai prezentat la termenele de judecată.

Mai mult de atât, pentru a beneficia de o pedeapsă cu suspendare, nu a depus nici un înscris în care să arate că este de acord cu munca în folosul comunității.

Pedeapsa

Drept urmare pentru fapta sa a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu executare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

