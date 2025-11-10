Închisoare pe viață pentru femicid. Ministerul Justiției propune modificarea legislației. Proiect în dezbatere

Închisoare pe viață pentru femicid. Ministerul Justiției propune schimbarea legislației, după o serie de crime petrecute în România, în ultima perioadă.

Ministerul Justiției a lansat în consultare publică un proiect de lege care prevede ca omorul comis pe motiv de gen — cunoscut sub denumirea de femicid — să poată fi sancționat cu închisoare pe viață.

Anunțul a fost făcut de ministrul Radu Marinescu, care a precizat că măsura urmărește înăsprirea pedepselor pentru violența extremă asupra femeilor și consolidarea protecției acordate victimelor.

Ministrul a reamintit că în Parlament se află deja o inițiativă similară, care propune introducerea distinctă a infracțiunii de femicid în Codul penal, transmite Rador.

Totuși, el a subliniat că România dispune, în prezent, de o legislație capabilă să prevină și să sancționeze aceste cazuri grave, dacă este aplicată corespunzător.

Închisoare pe viață pentru femicid: presiune după o serie de crime

Declarațiile vin în contextul unui nou caz de violență domestică soldat cu moartea unei tinere de 25 de ani din comuna Beciu, județul Teleorman.

Femeia, mamă a trei copii, fusese ucisă de soțul împotriva căruia exista un ordin de protecție. Ea depusese anterior mai multe plângeri pentru agresiune, răpire și viol.

Bărbatul a fost găsit ulterior de polițiști la locuința părinților săi, având răni la mâini și la gât.

Tragedia a reaprins dezbaterea publică privind eficiența măsurilor de protecție a victimelor violenței domestice și necesitatea unor pedepse mai aspre pentru agresori.

Un alt caz celebru este cel al criminalului Emil Gânj, care și-a ucis fosta parteneră și apoi a fugit. Este căutat în continuare de autorități, fără succes.

