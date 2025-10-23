Connect with us

Incident ridicol între armata germană și poliție: Au tras unii în alții în timpul unui exercițiu militar

acum O oră

Incident ridicol între armata germană și poliția bavareză. Derutați de exercițiile militare, locuitorii unui orășel de lângă Munchen au chemat poliția, raportând “oameni înarmați pe străzi”. Polițiștii s-au mobilizat serios, au trimis chiar și un elicopter.

Soldații au crezut că desfășurarea poliției face parte din exercițiu și au deschis focul cu muniție de antrenament, dar polițiștii au răspuns cu muniție reală, rănind (ușor) un soldat, transmite Biziday, care citează Deutsche Welle.

Incidentul s-a petrecut miercuri, în orașul sudic Erding, lângă Munchen, unde armata germană (Bundeswehr) a început un amplu exercițiu, cu mii de soldați, inculsiv 500 de polițiști militari, precum și trupe speciale, pompieri și servicii de salvare.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr a declarat presei germane că o neînțelegere a dus la un foc de armă între trupele care participau la exercițiu și poliția care fusese chemată de locuitorii locali.

Soldatul a fost externat ulterior din spital, unde a fost tratat pentru răni minore, potrivit purtătorului de cuvânt și poliției locale.

Scenariul simulează situația atacării unui stat membru NATO și modul în care Germania ar interveni în ajutarea acestuia.

Se desfășoară în 12 orașe bavareze, dar locuitorii liniștitului orășel Erding (cu o populație de doar 37 de mii) nu au știut acest lucru și au sunat la poliție, raportând oameni înarmați pe străzi.

Aparent, și poliția locală a fost în confuzie și a trimis nu numai trupe de intervenție, ci și un elicopter care să supravegheze situația.

Armata nu a fost surprinsă nici de elicopter, nici de desfășurarea poliției locale, și a crezut că aceastea fac parte din exercițiu așa că au început să tragă cu muniție de antrenament spre polițiști.

La rândul lor, polițiștii au crezut că sunt atacați, așa că au ripostat, însă cu muniție reală. Unul dintre soldați a fost împușcat, moment în care ofițerii militari și-au dat seama că este vorba de o confuzie și au oprit exercițiul.

Soldatul a fost transportat la spital, din fericire, cu răni minore. Armata germană a fost deseori ridiculizată pentru gradul scăzut de pregătire, precum și pentru dotările limitate cu armament și stocuri de muniții.

Episodul, care putea avea un final tragic, pare a confirma lipsa de organizare. Cancelarul Friedrich Merz a obținut aprobarea parlamentului pentru dublarea bugetului apărării, care ar trebui să ajungă până la 153 de miliarde de euro, în 2029.

