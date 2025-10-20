Connect with us

Infotrafic: Drumuri montane închise din cauza zăpezii și viscolului. Circulație restricționată pe DN 1

acum O oră

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că luni dimineață sunt impuse mai multe restricții și închideri de circulație pe drumurile naționale și montane, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a lucrărilor.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze despre condițiile de trafic de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă, să ruleze cu o viteză redusă în zonele unde se efectuează lucrări, să respecte indicațiile polițiștilor, să evite manevrele riscante și să se asigure bine înainte de a schimba direcția, semnalizând intenția și acordând prioritate celor în drept.

Astfel, din cauza zăpezii și a vremii nefavorabile, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu.

Totodată, DN 67C – Transalpina este închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Reamintim faptul că sectorul de drum cuprins între Rânca, județul Gorj si Obârșia Lotrului, județul Vâlcea este închis circulației rutiere din data de 30 septembrie 2025.

De asemenea, pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova), se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova, fiind instituită circulație alternativă pe o bandă, în perioada 20–25 octombrie, zilnic între orele 09:00 și 18:00.

