Peste 90.000 de mașini verificate în trafic de RAR, anul trecut: o mare parte dintre ele aveau deficiențe majore. Situația în Alba

Publicat

acum O oră

Peste 90.000 de mașini verificate în trafic de RAR, anul trecut. Mai precis, inspectorii Registrului Auto Român au verificat din punct de vedere tehnic 92.219 vehicule, la nivelul întregii țări.

În urma controalelor, specialiștii RAR au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.

Cele mai multe neconformități au fost constatate la:

  • instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%);
  • emisiile poluante (20,46%);
  • punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%);
  • vizibilitate (10,15%);
  • șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate şi în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcţie.

În urma verificărilor s-au identificat deficiențe din sfera poluării la 6.064 de vehicule dintre cele controlate.

Inspectorii RAR au identificat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete.

În cazul a 4.697 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică - ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate.

Vezi și: https://alba24.ro/precizari-oficiale-rar-pentru-posesorii-de-masini-vechi-institutia-dezminte-o-serie-de-informatii-false-care-circula-online-1117763.htmlPrecizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi. Instituția dezminte o serie de informații false care circulă online

Mașini verificate în trafic de RAR: Situația în Alba

În județul Alba au fost verificate, în perioada menționată, 2.122 de vehicule. Dintre acestea, 30,3% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 43 prezentau pericol iminent de accident.

Din totalul autovehiculelor oprite, în 8% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, iar 2% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în acest județ au fost aplicate 521 de amenzi contravenționale și au fost retrase 469 de certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară.

Atragem atenția că rezultatele controalelor desfășurate în trafic NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni.

