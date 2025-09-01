Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul

Cinematograful din Alba Iulia se închide temporar. Inspire Cinema din incinta Alba Mall a anunțat întreruperea activității, începând cu 1 septembrie 2025.

Potrivit reprezentanților companiei care operează cinematograful, pauza va fi de aproximativ două luni, pentru modernizarea completă a spațiului.

Aceștia promit, la redeschidere, un nou concept cinematografic 3D, cu tehnologie de ultimă generație, sunet de înaltă fidelitate și imagini spectaculoase.

Cinematograful din incinta Alba Mall este un cineplex digital care dispune în prezent de trei săli de cinema, echipate cu echipamente de proiecție digitală 2D și 3D, cu o capacitate totală de 310 de locuri.

A fost deschis acum mai bine de 11 ani. În prezent, este singurul cinematograf din județul Alba.

