Eveniment
Intervenție a salvamontiștilor din Alba, la Rimetea. O persoană a suferit un traumatism
Echipa Salvamont Alba de la Rimetea a fost solicitată să intervină sâmbătă după-amiaza, pentru salvarea unei persoane care a suferit un traumatism la un membru inferior.
Potrivit Salvamont Alba, apelul a fost făcut pe numărul de urgență 112.
Intervenția este în derulare, revenim cu detalii.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.