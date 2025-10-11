Eveniment
Intervenție Salvamont Alba pe Piatra Secuiului: O tânără a suferit o entorsă
Salvamontiștii din Alba de la punctul de lucru Rimetea au avut o intervenție sâmbătă, 11 octombrie.
Din primele informații aceștia au fost solicitați să intervină după ce o tânără în vârstă de 25 de ani a suferit o entorsă.
Mai exact, salvamontiștii au fost solicitați să intervină pentru acordarea primului ajutor unei tinere de 25 de ani, care a suferit o entorsă de genunchi în coborâre de pe Piatra Secuiului.
Echipajul a preluat tânăra în targa și a coborat-o la ambulanța SMURD care s-a deplasat la caz, au transmis reprezentanții Salvamont Alba.
