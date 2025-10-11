Connect with us

Eveniment

Intervenție Salvamont Alba pe Piatra Secuiului: O tânără a suferit o entorsă

Publicat

acum 5 secunde

Salvamontiștii din Alba de la punctul de lucru Rimetea au avut o intervenție sâmbătă, 11 octombrie. 

Din primele informații aceștia au fost solicitați să intervină după ce o tânără în vârstă de 25 de ani a suferit o entorsă.

Mai exact, salvamontiștii au fost solicitați să intervină pentru acordarea primului ajutor unei tinere de 25 de ani, care a suferit o entorsă de genunchi în coborâre de pe Piatra Secuiului.

Echipajul a preluat tânăra în targa și a coborat-o la ambulanța SMURD care s-a deplasat la caz, au transmis reprezentanții Salvamont Alba.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Intervenție Salvamont Alba pe Piatra Secuiului: O tânără a suferit o entorsă
Evenimentacum O oră

Permis special pentru trotinete și biciclete electrice valabil 10 ani, obținut cu examen. Inițiativă depusă la Senat
Evenimentacum 2 ore

Șeful PSD despre reducerea numărului de parlamentari: ”E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 2 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Șeful PSD despre reducerea numărului de parlamentari: ”E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Evenimentacum o zi

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum 2 zile

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
horoscop de weekend
Evenimentacum 19 ore

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 2 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Scrisoare de apreciere pentru medicii spitalului din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș. O mamică le mulțumește
Evenimentacum o zi

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum o zi

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie