Intervenție Salvamont Alba pe Piatra Secuiului: O tânără a suferit o entorsă

Salvamontiștii din Alba de la punctul de lucru Rimetea au avut o intervenție sâmbătă, 11 octombrie.

Din primele informații aceștia au fost solicitați să intervină după ce o tânără în vârstă de 25 de ani a suferit o entorsă.

Mai exact, salvamontiștii au fost solicitați să intervină pentru acordarea primului ajutor unei tinere de 25 de ani, care a suferit o entorsă de genunchi în coborâre de pe Piatra Secuiului.

Echipajul a preluat tânăra în targa și a coborat-o la ambulanța SMURD care s-a deplasat la caz, au transmis reprezentanții Salvamont Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News