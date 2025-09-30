Intervenții chirurgicale de top în Clinicile Dr. Holhoș (P)

Chirurgia oftalmologică modernă acoperă o gamă foarte largă de intervenții, de la proceduri rapide de corecție a dioptriilor cu ajutorul laserului până la operații complexe, de lungă durată, cum sunt operațiile pe retină.

Operații în regim ambulatoriu

Grație avansul tehnologiei, intervențiile chirurgicale din oftalmologie sunt realizate azi în regim ambulatoriu, fără ca pacientul să aibă nevoie de internare. Asemenea operații sunt cele de corecție a viciilor de refracție precum miopia, hipermetropia și astigmatismul sau operațiile de cataractă, care sunt foarte rapide și se realizează cu anestezie locală, pacientul plecând acasă în aceeași zi.

Acest succes se datorează în primul rând inovațiilor din domeniul tehnicii medicale, dezvoltate în paralel și adesea în colaborare cu chirurgi oftalmologi. Cu ajutorul investițiilor realizate de operatori medicali precum Clinicile Dr. Holhoș, pacienții din România au acum acces la cele mai avansate proceduri chirurgicale care se realizează în acest moment în lume. Toate intervențiile de mai jos sunt disponibile în clinicile din Rețeaua de Oftalmologie Dr. Holhoș și sunt realizate de chirurgul Teodor Holhoș.

1. Operația SMILE Pro, standard la nivel mondial în ceea ce privește corecția chirurgicală a miopiei, astigmatismului miopic și hipermetropiei

SMILE Pro (Small Incision Lenticule Extraction) este o procedură modernă, ajunsă la a treia generație, destinată corectării miopiei, astigmatismului sau a hipermetropiei. Procedura SMILE (SMILE Pro fiind cea mai recentă generație) a fost dezvoltată de ZEISS, lider mondial în domeniul tehnicii oftalmologice. Operația SMILE Pro se realizează exclusiv pe platforma Zeiss VisuMax 800, cel mai avansat robot chirurgical al producătorului german.

Spre deosebire de proceduri convenționale precum PRK sau LASIK, în SMILE Pro laserul decupează o lenticulă în interiorul stromei (stratul intern al corneei), lenticulă ce este ulterior extrasă printr-o incizie supra-temporală de aproximativ 2-4 mm. Principiul este același ca la toate operațiile clasice de corectare a viciilor de refracție: ajustarea curburii corneei („geamul” ochiului) astfel încât ochiul să focalizeze corect pe retină.

Raportat la proceduri chirurgicale convenționale, SMILE Pro este cel mai puțin invazivă, prezentând cele mai mici riscuri, în timp ce oferă rezultate cel puțin similare. De exemplu, în PRK curbura corneei este ajustată la suprafață, prin fotoablație cu laserul, în mod similar cu șlefuirea unei lentile, procedura implicând durere postoperatorie și o recuperare lentă.

De asemenea, procedurile de tip LASIK sunt mai invazive: medicul chirurg taie cu laserul un lambou sau flap, după care modelează curbura stromei, apoi repoziționează la loc lamboul. Operația implică o serie de riscuri și precauții postoperatorii, în special în cazul practicanților de sport, pentru că lamboul (flap-ul) se poate detașa sau mișca în cazul unui șoc mecanic.

O procedură inovatoare

Inovația majoră pe care o aduce SMILE este posibilitatea exciziei unei lenticule în interiorul corneei, laserul focalizând în adâncimea corneei. Epiteliul corneean este minim afectat, doar prin acea incizie mică prin care chirurgul extrage lenticula.

O serie de parametri ai intervenției – corecția refractivă dorită, diametrul lenticulei, adâncimea la care se realizează lenticula, poziția și dimensiunea inciziei pentru extracția lenticulei, parametrii de energie și frecvență ai laserului – sunt determinați de către chirurg în funcție de experiența acestuia, în timp ce alții (geometria exactă a lenticulei, traiectoria și viteza de scanare a fasciculului laser, centrarea la pupilă și compensarea mișcărilor naturale ale ochiului etc.) de către robotul VisuMax 800.

Cum se face operația SMILE Pro și cine este eligibil

Criteriile uzuale de eligibilitate a pacientului (valabile pentru orice fel de intervenție de chirurgie refractivă, nu doar SMILE Pro) includ vârsta de peste 18 ani, dioptrii fără fluctuații în ultimele 12 luni anterior intervenției, o grosime suficientă a corneei și absența altor afecțiuni oculare, precum keratoconus sau infecții active.

Înainte de intervenție, pacientul trece printr-un set complet de investigații: topografie și tomografie corneeană, măsurarea dioptriilor și a grosimii corneene, investigații ArcScan și examen complet al retinei.

Operația propriu-zisă durează cu totul câteva minute, din care faza critică, respectiv excizia celor două fețe ale lenticulei, durează doar aproximativ 7 secunde. Durata extrem de redusă a procedurii reduce mult riscurile intraoperatorii de tipul pierderii de sucțiune.

De asemenea, deoarece suprafața corneei nu este afectată, intervenția păstrează integritatea biomecanică a acesteia, eliminând durerea postoperatorie și reducând perioada de recuperare. Pacientul pleacă acasă la scurt timp după intervenție, iar vederea i se îmbunătățește rapid, de obicei în 24 până la 48 de ore. Postoperator, activitățile sportive pot fi reluate relativ rapid, la indicația medicului.

SMILE Pro este indicată în principal pentru miopie între aproximativ -1 și -10 dioptrii și pentru astigmatism de până la -5 dioptrii, sau pentru hipermetropie până la +7, dar decizia finală îi aparține medicului. După operație se folosesc picături cu antibiotic și antiinflamator câteva săptămâni, iar controalele periodice (la 1 zi, 1 săptămână, 1 lună) sunt obligatorii. Ca în orice intervenție de chirurgie refractivă, pot apărea rar complicații (infecții, supra- sau sub-corecție), însă rata de satisfacție și acuratețea vizuală raportate în studii sunt foarte ridicate, făcând din SMILE Pro una dintre cele mai moderne și sigure opțiuni pentru corecția miopiei, a astigmatismului sau hipermetropiei.

Proceduri chirurgicale de corecție a dioptriilor

2. Chirurgia cataractei în forme complicate

Cataracta reprezintă opacifierea cristalinului și este una dintre cele mai frecvente cauze de pierdere a vederii. În mod curent, intervenția poate fi efectuată ambulatoriu. Clinicile Dr. Holhoș dispun de bloc operator complet, aparatură de ultimă generație și de o echipă multidisciplinară capabilă să gestioneze cazurile complicate sau complexe.

În aceste situații, chirurgul apelează la tehnici avansate cum ar fi utilizarea de inele de susținere capsulară, vitrectomie anterioară sau implanturi speciale de cristalin. Monitorizarea atentă a presiunii intraoculare și a inflamației postoperatorii este esențială, iar clinicile asigură tratament imediat în cazul unei complicații, cum ar fi hemoragia sau edemul corneean.

Pacientul beneficiază de evaluare preoperatorie complexă, inclusiv biometrie de înaltă precizie cu ajutorul celui mai performant aparat de biometrie, IOL Master 700 Zeiss, tomografie în coerență optică, ecografie, topografie, pentru a evita orice eroare de refracție postoperatorie.

3. Chirurgia glaucomului avansat

Glaucomul este o boală degenerativă a nervului optic provocată de tensiunea intraoculară ridicată. Pentru anumite cazuri se poate interveni cu intervenții specifice cum este iridectomia sau trabeculectomia. Când glaucomul nu mai poate fi controlat medicamentos, se recomandă intervenții chirurgicale cum este ciclofotocoagularea sau distrucția corpilor ciliari, menite să scadă valorile presiunii intraoculare. Toate aceste intervenții se realizează în clinicile Dr. Holhoș.

4. Intervențiile vitreoretiniene

Vitrectomia – operația care îndepărtează corpul vitros – este o intervenție indicată pentru afecțiuni precum dezlipirea de retină, hemoragiile vitreene, complicațiile determinate de retinopatia diabetică, membranele epiretiniene, infecții intraoculare (endoftalmite) sau prezența unui corp străin intraocular.

Este una dintre cele mai delicate proceduri din oftalmologie și se efectuează doar în centre cu tehnologie avansată, cum sunt clinicile Dr. Holhoș: microscoape chirurgicale de mare rezoluție, injectoare de gaz sau ulei de silicon și sisteme de vizualizare 3D.

În timpul operației, chirurgul poate reatașa retina, poate îndepărta membrane fibroase și poate folosi tratamente cu laser pe retină. Alegerea agentului tampon (gaz sau ulei de silicon) și managementul poziției pacientului după intervenție sunt personalizate de la caz la caz.

Recuperarea vizuală depinde de gravitatea afecțiunii inițiale, și durează între 6 luni și 1 an de la intervenție.

5. Implantul de cristalin artificial ICL

Pentru persoanele care nu sunt eligibile pentru operația laser (SMILE Pro / FemtoLASIK / PRK), implantarea unui cristalin intraocular (ICL – Implantable Collamer Lens) reprezintă o alternativă sigură și eficientă. Această lentilă specială se introduce în ochi fără a modifica corneea, pentru a corecta miopia mare, hipermetropia mare și astigmatismul (până la +6 dioptrii). ICL este ideală pentru pacienții tineri cu dioptrii mari, oferind vedere clară, reversibilitate și recuperare rapidă.

