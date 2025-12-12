Aiud
Întreruperi de curent la Alba Iulia și Aiud, în perioada 12-19 decembrie. Unde sunt programate lucrări la rețea
Întreruperi de curent la Alba Iulia și Aiud, în perioada 12-19 decembrie. Electrica DEER anunță lucrări la rețea, în următoarea perioadă, pentru care este necesară oprirea temporară a alimentării cu energie electrică.
Lucrările anunțate sunt programate vineri, 12 decembrie, miercuri, 17 decembrie și vineri, 19 decembrie.
Vineri, 12 decembrie
Aiud, orele 9.00-16.00, străzile: Moților (parțial), Cetății, Abrudului, Ostașilor, UM Herja
Miercuri, 17 decembrie
Alba Iulia, orele 8.00-16.00, străzile Brândușei, Cireșului, Gheorghe Pop de Băsești, Iosij Jumanca, Lalelelor, Liceului, Matei Corvin, Tudor Arghezi, Violetelor,
Vineri, 19 decembrie
Alba Iulia, orele 8.00-16.00, străzile: Brândușei, Ion Minulescu
