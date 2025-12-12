Connect with us

Întreruperi de curent la Alba Iulia și Aiud, în perioada 12-19 decembrie. Unde sunt programate lucrări la rețea

stalp curent electricitate cabluri

Publicat

acum 4 ore

Întreruperi de curent la Alba Iulia și Aiud, în perioada 12-19 decembrie. Electrica DEER anunță lucrări la rețea, în următoarea perioadă, pentru care este necesară oprirea temporară a alimentării cu energie electrică.

Lucrările anunțate sunt programate vineri, 12 decembrie, miercuri, 17 decembrie și vineri, 19 decembrie.

Vineri, 12 decembrie

Aiud, orele 9.00-16.00, străzile: Moților (parțial), Cetății, Abrudului, Ostașilor, UM Herja

Miercuri, 17 decembrie

Alba Iulia, orele 8.00-16.00, străzile Brândușei, Cireșului, Gheorghe Pop de Băsești, Iosij Jumanca, Lalelelor, Liceului, Matei Corvin, Tudor Arghezi, Violetelor,

Vineri, 19 decembrie

Alba Iulia, orele 8.00-16.00, străzile: Brândușei, Ion Minulescu

