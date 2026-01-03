VIDEO Noapte albă pentru autoritățile din Alba din cauza zăpezii: 23.000 de oameni au rămas fără curent. Ce probleme au fost

A fost noapte albă pentru autorități, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2026, în județul Alba. De la drumari, la angajați DEER și pompieri militari au intervenit unde zăpada a cauzat probmele în județ.

Din cauza furtunii de zăpadă, la ora 05:00, din informatiile primite de la DEER - sucursala Alba, aproximativ 23.000 de utilizatori erau nealimentați de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

De asemenea, au fost raportate probleme în 6 locații principale, unde operatorul de distribuție cu energie electrică intervine pentru remediere, au transmis reprezentanții Prefecturii Județului.

Intervenții în zona de COD PORTOCALIU (Zona Montană)

Gârda de Sus (DC 260): Aproximativ 10-12 autoturisme rămase blocate în zona satului Munună. Situația a fost soluționată de autoritățile locale.

Arieșeni: Un echipaj al distribuitorului de energie electrică a rămas blocat în zăpadă; deblocat de autoritățile locale.

Vadu Moților (Sat Botești): Turiști blocați cu mașina în zăpadă; intervenție finalizată cu succes de autoritățile locale.

Vidra & Gârda de Sus: Intervenții pentru copaci căzuți peste rețeaua electrică și cabluri căzute pe proprietăți private.

Intervenții în alte zone ale județului

​​Aiud (Str. Axente Sever): Pompierii militari din cadrul Detașamentului Aiud intervin cu o autospecială (APIC) și 2 cadre pentru degajarea unui arbore căzut peste un autoturism. Din fericire, nu sunt victime.

​Sebeș (Str. Luncii): S-au raportat scântei la cablurile electrice; situația a fost transmisă operatorului de energie.

Hăpria - Berghin (DJ 107): Grupul de 7 autoturisme blocate a fost deblocat cu succes.

Șona & Livezile: Cabluri electrice și copaci căzuți pe carosabil, sesizări transmise spre soluționare către SVSU și DEER.

​Alba Iulia & Ocna Mureș: Numeroase sesizări privind cabluri electrice căzute pe partea carosabilă sau proprietăți private.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News