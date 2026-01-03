Connect with us

Eveniment

VIDEO Noapte albă pentru autoritățile din Alba din cauza zăpezii: 23.000 de oameni au rămas fără curent. Ce probleme au fost

Publicat

acum O oră

A fost noapte albă pentru autorități, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2026, în județul Alba. De la drumari, la angajați DEER și pompieri militari au intervenit unde zăpada a cauzat probmele în județ. 

Din cauza furtunii de zăpadă, la ora 05:00, din informatiile primite de la DEER - sucursala Alba, aproximativ 23.000 de utilizatori erau nealimentați de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

De asemenea, au fost raportate probleme în 6 locații principale, unde operatorul de distribuție cu energie electrică intervine pentru remediere, au transmis reprezentanții Prefecturii Județului.

YouTube video

 Intervenții în zona de COD PORTOCALIU (Zona Montană)

  •  Gârda de Sus (DC 260): Aproximativ 10-12 autoturisme rămase blocate în zona satului Munună. Situația a fost soluționată de autoritățile locale.
  • Arieșeni: Un echipaj al distribuitorului de energie electrică a rămas blocat în zăpadă; deblocat de autoritățile locale.
  • Vadu Moților (Sat Botești): Turiști blocați cu mașina în zăpadă; intervenție finalizată cu succes de autoritățile locale.
  •  Vidra & Gârda de Sus: Intervenții pentru copaci căzuți peste rețeaua electrică și cabluri căzute pe proprietăți private.

Intervenții în alte zone ale județului

  • ​​Aiud (Str. Axente Sever): Pompierii militari din cadrul Detașamentului Aiud intervin cu o autospecială (APIC) și 2 cadre pentru degajarea unui arbore căzut peste un autoturism. Din fericire, nu sunt victime.
  • ​Sebeș (Str. Luncii): S-au raportat scântei la cablurile electrice; situația a fost transmisă operatorului de energie.
  • Hăpria - Berghin (DJ 107): Grupul de 7 autoturisme blocate a fost deblocat cu succes.
  • Șona & Livezile: Cabluri electrice și copaci căzuți pe carosabil, sesizări transmise spre soluționare către SVSU și DEER.
  • ​Alba Iulia & Ocna Mureș: Numeroase sesizări privind cabluri electrice căzute pe partea carosabilă sau proprietăți private.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

TRAFIC OPRIT pe DN 75 între Baia de Arieș și Bistra. Furtuna de zăpadă a doborât mai mulți copaci pe carosabil
Evenimentacum 24 de minute

VIDEO ATENȚIE ȘOFERI: Se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Drumarii intervin pentru deszăpezire
Evenimentacum O oră

VIDEO Noapte albă pentru autoritățile din Alba din cauza zăpezii: 23.000 de oameni au rămas fără curent. Ce probleme au fost
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 5 zile

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%
Economieacum 16 ore

Ghiseul.ro a căzut, vineri, de mai multe ori. Siteul permite calcularea noilor taxe pe 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 5 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 13 ore

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik
Evenimentacum 16 ore

Pârtii de schi din Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acces, tarife și facilități în Șureanu, Păltiniș, Apuseni și Parâng
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine
petrecere sampanie
Actualitateacum 2 zile

MESAJE de SFÂNTUL VASILE 2026. Urări pe care le poți trimite familiei, prietenilor sau colegilor, în ziua numelui
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 6 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 7 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Evenimentacum 3 zile

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 12 ore

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie