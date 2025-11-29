IPJ Alba: 17 polițiști din județ, cu 6 autospeciale, participă la Parada de la Alba Iulia, în acest an

Inspectoratul de Poliție Județean Alba va participa la parada militară din acest an, cu 17 polițiști și 6 autospeciale folosite în misiunile speciale, în cele de creștere a siguranței traficului rutier, menținere a ordinii si siguranței publice și în activitățile de cercetare a campului infracțional, au anunțat reprezentanții instituției.

”Cetățenii care vor lua parte la manifestările publice din Alba Iulia, prilejuite de Sărbătorirea Zilei Naționale a României, sunt rugați să respecte restricțiile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri și să parcheze doar în locurile special amenajate.

Recomandăm cetățenilor să-și asigure autoturismele, să nu consume băuturi alcoolice în exces și să nu se lase antrenați în dispute sau altercații, să fie atenți la bunurile de valoare pe care le au asupra lor și să-și supravegheze copiii.

La mulți ani, România, La mulți ani, tuturor românilor!” se precizează în mesajul IPJ Alba.

