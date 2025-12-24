Masa de Crăciun 2025: ce pui pe masă și cu ce să îi aștepți pe colindători. Idei de gustări pentru musafiri

Masa de Crăciun. An de an, cei care pregătesc masa de sărbătoare se întreabă ce să mai pună pe masă, cum să evite risipa și ce bunătăți să pregătească pentru colindători.

În trecut, însă, gospodinele nu lăsau nimic să lipsească de pe masa de Crăciun. Astfel, în Ajun, pe 24 decembrie, potrivit tradiției, preotul mergea din casă în casă cu icoana Nașterii Domnului, pentru a sfinți gospodăriile.

Gospodinele îl așteptau cu masa de Ajun pregătită, iar nimeni nu mânca înainte ca bucatele să fie binecuvântate. Mâncarea era de post și includea sarmale cu orez sau păsat în foi de varză, fasole bătută cu usturoi, bob fiert și colivă.

În Moldova, Bucovina și în sudul țării se făceau și turte cu nucă, cunoscute ca "scutecele Domnului". După sfințirea bucatelor, stăpâna casei împărțea mâncare vecinilor sărmani și aprindea lumânări pentru cei morți. Abia după aceea familia se așeza la masă. În satele mai mari, masa de Ajun putea avea loc abia spre seară.

Astfel, după cum bine știm, mamele și bunicile munceau zile întregi pentru a nu lipsi niciun fel de mâncare tradițională de pe masa de sărbători.

În zilele noastre, puține persoane mai au răbdarea sau timpul necesar pentru a face la fel. Totuși, tot mai mulți tineri încep să se intereseze de rețetele vechi, așa cum erau făcute odinioară, pentru a arăta masa de Crăciun exact ca pe vremuri.

Ce pui pe masă în ziua de Crăciun

Când te gândești la masa de Crăciun, automat te gândești la sarmalele tradiționale. Astfel, pentru acestea, una dintre rețetele cele mai cunoscute este cea de sarmale:

Ingrediente:

1 kg carne tocată (porc + vită)

2-3 cepe

o cană mică de orez

sare, piper

mărar

puțin cimbru

2-3 linguri de untură

costiță afumată

varză murată

apă sau zeamă de varză

(opțional) 1-2 linguri suc de roșii

Mod de preparare:

Ceapa se taie mărunt și se călește în untură. Se adaugă puțin orez și se amestecă scurt, apoi se lasă la răcit. Separat, carnea tocată (de obicei porc sau porc cu vită) se amestecă cu sare, piper și mărar.

După ce ceapa și orezul s-au răcit, se adaugă peste carne și se amestecă bine. Nu se pun ouă.

Sarmalele se rulează în frunze de varză murată, mai mici, bine strânse. În oală se pune un strat de varză tocată, costiță afumată și cimbru, apoi sarmale, din nou varză și afumătură, până se umple vasul. Deasupra se pun frunze întregi de varză.

Se adaugă apă sau zeamă de varză, cât să le acopere. În Ardeal, nu se pune mult suc de roșii sau deloc. Sarmalele se fierb încet sau se țin la cuptor 3-4 ore, la foc mic.

Se mănâncă cu mămăligă, smântână și ardei iute, de obicei a doua zi, când sunt și mai gustoase.

Masa de Crăciun 2025

De asemenea, pentru o masă cu adevărat tradițională, în funcție de posibilitățile fiecăruia, puteți pune și:

Preparatele din porc, cum ar fi: cârnați, friptură, tobă, caltaboș, jumări (din porcul tăiat la Ignat).

Cozonacul: cu nucă, mac, rahat sau cacao

Pâinea sau colacul: acestea sunt un semn de belșug

Salata de boeuf: foarte prezentă pe mesele din zilele noastre și pe lista preferințelor

Ouă umplute: sunt destul de grele, dar se numără printre preferințele românilor

Murăturile: varză, castraveți, gogonele

Chiftele: un preparat gustos și practic, care se servește adesea alături de sarmale sau friptură

Ciorba sau supă: de porc sau de pui

Vinul: de obicei roșu, dar nu este obligatoriu, ține de preferințele fiecăruia

Țuica sau pălinca: pentru musafiri, mai ales că e destul de frig afară, au nevoie să se încălzească puțin

Cu ce îi aștepți pe colindători

Pentru a primi cum se cuvine colindătorii, este frumos să găsească pe masă aperitive, ceva dulce și băuturi pentru hidratare.

Pentru adulți:

Bucate tradiționale: sarmale, cârnați, friptură, murături, salate, tobă sau caltaboși, brânzeturi și slăninuță pe platou.

Dulciuri: cozonac, turte cu nucă, mere, nuci.

Băuturi: vin roșu, țuică sau pălincă, după preferințe.

Un platou cu gustări tradiționale și legume, cum ar fi roșii, castraveți sau ardei, taiate și aranjate pe farfurie, sunt o decizie bună, deoarece sunt foarte ușor de mâncat chiar și pe grabă.

De asemenea, rulourile cu brânză, carne sau ciuperci sunt și ele apreciate.

Pentru copii:

Gustări dulci și ușoare: cozonac, mere, nuci, turte cu nucă, ciocolată sau biscuiți.

Băuturi: suc natural, apă sau ceai cald.

De asemenea, nu trebuie să te superi dacă colindătorii nu consumă tot ce le pui pe masă, deoarece, de obicei, primesc câte ceva la fiecare casă și nu reușesc să mănânce atât de mult, mai ales în cazul copiilor.

De aceea, este important ca aceste gustări pentru musafiri să fie cât mai ușor de mâncat, iar așa cu siguranță vor gusta.

Feluri de mâncare ce pot fi servite la masa de Crăciun

Masa de Crăciun: Ciorbă cu afumătură

Ingrediente:

700 grame costițe afumate

2 morcovi

3 cartofi

o țelină mică

o ceapă

ardei gras

o legatură de pătrunjel

300 ml borș

3 linguri de bulion/ o cutie roșii în bulion

3 roșii

fidea

sare și piper

Mod de preparare

Într-un vas cu apă punem costițele la fiert, după câteva clocote avem grijă să adunăm spuma. Când supa devine limpede punem legumele pregătite din timp, spălate și tocate. Punem inclusiv coditele de la pătrunjel. Adăugăm sare și piper. Lăsăm să fiarbă și când legumele sunt gata adăugăm roșiile tocate, cele trei linguri de bulion și fideaua. Dăm într-un clocot borșul și îl adăugăm la ciorba. Adăugam sare și piper dacă mai este cazul.

Servim cu pătrunjel tocat mărunt. Poftă bună!

Masa de Crăciun: Răcituri românești

Ingrediente

- patru sau şase picioare de vacă sau porc (se mai poate pune cap, ciolan, coadă ureche de porc)

- trei ouă

- o ceapă mare

- foi de dafin, piper, ienibahar, oţet

- două rădăcini de pătrunjel

- usturoi sau coajă de lămâie

Mod de preparare

Picioarele (capul, coada etc) de porc/vită se curăţă foarte bine şi se pun într-o oală cu apă (aproximativ 6 kilograme), la fiert. În oală se pun şi sare, o ceapă mare, foi de dafin, 20 boabe de piper întreg și ienibahar, două rădăcini de pătrunjel și puțin usturoi (sau coajă de lămâe).

După ce acestea se înmoaie şi zeama se leagă, se ia oala de pe foc şi se lasă puţin la răcit. Se scot ingredientele de porc/vită în oală şi se taie bucăţele (întregi sau carnea de pe ele). Se pun în farfurii. Zeama se lasă la răcit, se ia grăsimea de pe ea şi se acreşte puţin cu oţet şi se pune sare, după gust.

Se bat trei ouă într-un bol şi se toarnă în el zeama strecurată prin sită. Apoi se pune pe foc cinci minute. După aceea se ia de pe foc, se streacoară şi se pune pe bucăţile din farfurii.

După ce se încheagă, se poate servi. Se poate presăra pe farfurii boia.

Masa de Crăciun: Tochitură ardelenească

Ingrediente

600 gr carne de porc (spată)

4 cârnați semiafumați

2 cepe mari

5 căței de usturoi

150 gr sos de roșii cu ardei, sare

150 ml apă, piper, pătrunjel verde, ouă ochiuri.

Mod de preparare

Tăiem cârnații bucățele și îi prăjim cca 5 min. În grăsimea rămasă se pune la călit carnea tăiată bucăți mici. După ce carnea s-a călit, se scoate într-un vas iar în grăsimea rămasă, călim ceapa și usturoiul tăiate mărunt.

Când ceapa a devenit sticloasă se adaugă cârnații , carnea , apa caldă și sosul de roșii cu ardei.

Se lasă la fiert cu capac la foc mic, până carnea devine fragedă. La sfârșit se adaugă sare și piper dupa gust și pătrunjelul tăiat mărunt.Se servește cu mămăliguța și ou ochi.

Masa de Crăciun: Steluţe cu nucă şi scorţişoară

Ingrediente

4 albuşuri

200 g zahăr pudră

325 g nucă măcinată

2 lingurite scorţişoară pisată

Mod de preparare

Se bat albuşurile spumă, apoi se adaugă zahărul şi se bat în continuare până se obţine o spumă densă. Se separă 4 linguri de spumă şi se pun deoparte, la rece.

Se păstrează pentru ornat. Restul albuşului bătut spumă se amestecă cu nuca măcinată şi scorţişoara. Aluatul obţinut se întinde într-o foaie groasă de 1 cm, care se acoperă cu o folie transparentă şi se păstrează la rece 2 ore.

Se mai întinde aluatul puţin şi se taie în formă de steluţe. Se aşează într-o tavă tapetată cu hârtie de copt şi se coc la foc potrivit, 25 minute. Cu 5 minute înainte de a fi gata se ornează cu albuşul păstrat, bătut din nou, dacă s-a lăsat.

