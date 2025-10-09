Connect with us

Educație

ISU Alba, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Alba Iulia. Cum poți deveni salvator

Publicat

acum O oră

Reprezentanții ISU Alba vor fi prezenți vineri, 10 octombrie, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată la Alba Iulia. Aceștia vor prezenta condițiile de încadrare pentru o carieră militară și de admitere la școli militare.

”Pe 10 octombrie 2025, între orele 10:00 – 12:00, te așteptăm la Carolina Mall din Alba Iulia, la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

Află direct de la profesioniști:

  • care sunt pașii pentru a urma o carieră militară plină de satisfacții
  • ce înseamnă să fii în prima linie și să salvezi vieți
  • ce specializări poți urma și cum te poți pregăti pentru admitere în școlile militare.

Te așteptăm la standul nostru. E momentul să-ți transformi vocația într-o profesie”, este mesajul ISU Alba.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți se desfășoară vineri, 10 octombrie, de la ora 10.00, la Carolina Mall, Alba Iulia.

Admitere 2025, sesiunea de toamnă, la Școala de Subofițeri de Pompieri

Până în 17 octombrie, se fac înscrieri la Școala de Subofițeri dePompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea septembrie-decembrie 2025. Sunt disponibile267 de locuri pentru specialitatea subofițer de pompie și protecție civilă. De asemenea, sunt 23 de locuri pentru maiștri militari auto.

Vezi Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri: înscrieri, locuri, probe, calendar

Calendar admitere:

  • 1 octombrie – 17 octombrie 2025 – depunere cereri înscriere (on-line, inclusiv sâmbăta și duminică)
  • 03 noiembrie 2025 – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare și termenul până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică
  • 07 – 12 noiembrie 2025 – evaluarea performanțelor fizice
  • 15 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor
  • 24 noiembrie – 19 decembrie 2025 – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale)
  • 24 decembrie 2025 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ.

Pentru înscrieri, la adresa de e-mail resurse_umane@isualba.ro se transmit:

  • cererea-tip de înscriere, declaraţia privind luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora
  • copia cărții de identitate și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare.

Candidații înscriși vor primi codul unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs.

Admitere 2025 la Școala de subofițeri de pompieri. Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

  • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
  • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
  • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
  • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
  • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
  • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
  • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
  • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
  • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

Admitere 2025 la Școala de subofițeri de pompieri. Criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

  • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
  • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale prezente pe întreg corpul care să reprezinte sau să semnifice simboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violență, ură sau discriminare ori să aibă conotații politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe
  • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
  • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

AICI, mai multe detalii.

