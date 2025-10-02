Firmele din Alba care vor să angajeze absolvenți de facultate sunt invitate la bursa locurilor de muncă. Când va avea loc

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba face un apel către firmele din Alba, dar și instituțiile din județ, care au locuri de muncă vacante pentru absolvenți să participe la bursa locurilor de muncă.

Este un eveniment care se va desfășura în data de 10 octombrie la Carolina Mall. Mai exact evenimentul se adresează absolvenților de facultate care sunt în căutarea unui loc de muncă. Însă, la eveniment pot participa și cei care au deja un loc de muncă, dar doresc o schimbare în carieră.

”Invităm agenții economici, persoanele în căutarea unui loc de muncă dar și reprezentanții instituţiilor interesate de domeniul pieței muncii să participe, într-un cadru organizat, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți.

Angajatorii își pot prezenta oferta locurilor de muncă vacante, au ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați, ce îşi doresc aceștia și ce aşteptări au de la un loc de muncă, iar persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă, pot negocia direct un pachet salarial.

Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment, sunt așteptați să contacteze AJOFM Alba (0258 811470) pentru a anunța locurile de muncă vacante disponibile sau le pot transmite pe adresa de e-mail: ajofm.ab@anofm.gov.ro”, au transmis reprezentanții AJOFM Alba, într-un comunicat de presă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News