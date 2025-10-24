Connect with us

Eveniment

Jalonul din PNRR privind GAP-ul de TVA, modificat cu acordul Comisiei Europene. Ce obligații va avea Fiscul

Publicat

acum O oră

Jalonul din PNRR privind GAP-ul de TVA a fost modificat. Ministerul de Finanţe anunţă că România a evitat pierderea unui miliard de euro din împrumuturi nerambursabile din partea Bruxelles-ului, după ce a obţinut acordul Comisiei pentru înlocuirea unui jalon din PNRR.

Este vorba, potrivit unui comunicat al Finanţelor, citat de RADOR, de obiectivul privind reducerea deficitului de TVA, numit şi GAP-ul de TVA.

Jalonul a fost modificat și va fi centrat pe măsuri de reorganizare a ANAF, introducerea unor indicatori de performanţă legaţi de gradul de colectare, îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul insolvenţei pentru creşterea capacităţii instituțieii de recuperare a creanţelor, modernizarea sistemelor IT şi interconectarea bazelor de date pentru o mai bună analiză şi control fiscal.

Totodată, ar urma să fie luate măsuri pentru o mai bună combatere a evaziunii fiscale şi creşterea transparenţei ANAF.

inisterul de Finanţe promite că în următorii doi ani, FISC-ul va fi o instituţie complet digitală

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 26 de minute

Inspectorii ANPC aplicau amenzi dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite. Acuzațiile ministrului Radu Miruță
Evenimentacum 54 de minute

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum O oră

Jalonul din PNRR privind GAP-ul de TVA, modificat cu acordul Comisiei Europene. Ce obligații va avea Fiscul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Administrațieacum 13 ore

VIDEO Alba Iulia își va face propriul serviciu de transport local. Pleșa: Cu banii dați STP, puteam duce toți locuitorii cu taxiul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 26 de minute

Inspectorii ANPC aplicau amenzi dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite. Acuzațiile ministrului Radu Miruță
Economieacum 14 ore

VIDEO Ambasadori din UE la Teiuș, la una dintre cele mai mari investiții în energie verde. Alternativa Europei pentru gazul rusesc
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 54 de minute

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Din alb-violet în alb-negru: Albaiulianul Mircea Oprea, față în față cu trecutul la meciul dintre CSM Unirea și Poli Timisoara
cazonouri vechi vs cazinouri noi cazinou online
Sportacum 21 de ore

Ce aleg jucătorii? Cazinouri noi sau cazinouri de tradiție? (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

bal HCC poză grup
Evenimentacum 21 de ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Economieacum 23 de ore

Cât costă să trăiești decent în România: Salariul minim nu mai acoperă nici jumătate din nevoile unei familii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 3 zile

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

Nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș. Investiție de 700 de milioane de lei, anunțată de ministrul Rogobete
Evenimentacum 2 zile

Butoane de panică pentru pacienți în toate spitalele publice sau private și camere video la ATI și UPU. Lege promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Școala Generală din Micești va fi reabilitată și extinsă. Contractul de finanțare a fost semnat. Ce prevede proiectul
Educațieacum 20 de ore

Rezultate remarcabile la Concursul de matematică „ArhimatematicuS” 2025, organizat de elevii Liceului Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie