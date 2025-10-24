Jalonul din PNRR privind GAP-ul de TVA, modificat cu acordul Comisiei Europene. Ce obligații va avea Fiscul

Jalonul din PNRR privind GAP-ul de TVA a fost modificat. Ministerul de Finanţe anunţă că România a evitat pierderea unui miliard de euro din împrumuturi nerambursabile din partea Bruxelles-ului, după ce a obţinut acordul Comisiei pentru înlocuirea unui jalon din PNRR.

Este vorba, potrivit unui comunicat al Finanţelor, citat de RADOR, de obiectivul privind reducerea deficitului de TVA, numit şi GAP-ul de TVA.

Jalonul a fost modificat și va fi centrat pe măsuri de reorganizare a ANAF, introducerea unor indicatori de performanţă legaţi de gradul de colectare, îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul insolvenţei pentru creşterea capacităţii instituțieii de recuperare a creanţelor, modernizarea sistemelor IT şi interconectarea bazelor de date pentru o mai bună analiză şi control fiscal.

Totodată, ar urma să fie luate măsuri pentru o mai bună combatere a evaziunii fiscale şi creşterea transparenţei ANAF.

inisterul de Finanţe promite că în următorii doi ani, FISC-ul va fi o instituţie complet digitală

