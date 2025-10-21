Connect with us

Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia suspendă protestele, după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților

Publicat

acum 2 ore

Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia își vor relua activitatea. Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia a adoptat marți, 21 octombrie, o hotărâre prin care s-a stabilit suspendarea formei de protest și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței.

Reamintim faptul că ședințele de judecată au fost suspendate începând din 27 august, cu excepția celor care privesc măsurile preventive și a celor care sunt de competența judecătorului de drepturi și libertăți. 

„Astăzi, 21.10.2025, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis în unanimitate suspendarea formei de protest stabilită prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr.2 din 26.08.2025 și reluarea judecării cauzelor aflate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Judecătorii instanței au avut în vedere că, la data de 20 octombrie 2025, Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituţională, decizia fiind definitivă şi general obligatorie”, au transmis reprezentanții instanței.

Citește și CCR a respins legea lui Bolojan privind pensiile speciale. Modificările pentru magistrați, declarate neconstituționale

Reamintim faptul că legea care modifica sistemul de pensii pentru judecători și procurori a fost declarată neconstituțională. Mai exact, cei nouă judecători ai CCR au admis luni, 20 octombrie, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este vorba despre propunerile legislative propuse de guvernul Bolojan care urmau să modifice sistemul de pensii al magistraților.

UPDATE: Tribunalul Alba reia activitatea

Astăzi, 21.10.2025, s-a desfășurat Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la necesitatea continuării perioadei de restrângere temporară a activității de judecată, adoptată prin Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, ori, după caz, reluarea activității de judecată la nivelul Tribunalului Alba.

Adunarea Generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Art. 1. Se suspendă măsura adoptată prin Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba privind restrângerea temporară a activității de judecată la nivelul Tribunalului Alba.

Art. 2. Reluarea activității de judecată la nivelul Tribunalului Alba, începând cu data de 23.10.2025.

La adoptarea hotărârii, judecătorii Tribunalului Alba au avut în vedere că, „la data de 20 octombrie 2025, Curtea Constituțională a României a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblul său.” Decizia este definitivă și general obligatorie.

