Județul Alba, model de bune practici în turismul cultural din România. Infotrip organizat în cadrul programului România atractivă

acum 57 de secunde

Județul Alba devine scena unui nou demers de promovare a turismului cultural, fiind inclus în itinerariul unui infotrip organizat în cadrul programului „România Atractivă”.

Jurnaliști, creatori de conținut români și străini, dar și reprezentanți ai Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) descoperă, în perioada 25 – 30 septembrie 2025, frumusețea patrimoniului istoric și autenticitatea experiențelor locale în cinci județe ale României: Brașov, Mureș, Sibiu, Alba și Vâlcea.

Deplasarea are ca scop împărtășirea bunelor practici din turism și transformarea acestora în povești inspiraționale, consolidând imaginea României ca destinație de referință pentru turismul cultural și experiențial.

Programul cuprinde vizite la obiective aflate pe nouă dintre cele 12 rute tematice ale programului „România Atractivă”: Ruta cetăților, Ruta castelelor, Ruta bisericilor fortificate, Ruta bisericilor de lemn, Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României, Ruta castrelor romane, Ruta culelor, Ruta satelor cu arhitectură tradițională și Ruta gastronomiei tradiționale românești.

În Alba, traseul cuprinde Cetatea Alba Carolina, Castrul Apulum, Roșia Montană, Rimetea, Biserica de lemn de la Lupșa și Ansamblul Bisericii Evanghelice din Sebeș, ilustrând bogăția patrimoniului județului.

Toate aceste momente vor prinde viață în articole, vloguri și imagini inspiraționale care poziționează România ca destinație de referință pentru turismul cultural și experiențial.

Alba, cetăți impozante și sate de poveste

Alba se evidențiază prin bogăția patrimoniului său cultural și prin obiective de valoare europeană.

Printre reperele care vor fi vizitate se numără Cetatea Alba Carolina, cea mai mare fortificație bastionară din România, Castrul Apulum și Roșia Montană, cu patrimoniul său minier unic în Europa.

Delegația va explora și satul Rimetea, monument recunoscut internațional, Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” de la Mănăstirea Lupșa, precum și Ansamblul Bisericii Evanghelice din Sebeș.

