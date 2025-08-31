Connect with us

Județul Alba, pe locul 4 în țară după numărul de alerte meteo extreme emise de autorități. Analiză Greenpeace România

acum 2 ore

O analiză Greenpeace România asupra datelor oficiale RO-Alert (1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2025) arată o creștere îngrijorătoare a fenomenelor meteo extreme. Județul Alba se află pe locul 4 pe țară după numărul de alerte meteo emise de autorități în perioada analizată. 

Potrivit Greenpeace România, numărul alertelor de inundații aproape s-a dublat în 2025 față de 2019 (+72 de cazuri, +93,5%), iar furtunile rămân cel mai frecvent fenomen extrem (+52 cazuri față de 2019, +12,4%). Doar în primele șapte luni din 2025, autoritățile au emis 3 alerte de tornadă, în condițiile în care între 2019 și 2024 au fost consemnate 5 alerte în total.

„Schimbările climatice amplifică intensitatea fenomenelor meteorologice extreme. O atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate și crește energia care alimentează furtunile. Fenomenele meteorologice asociate furtunilor devin astfel mai intense: grindină mai mare, cantități mai mari de precipitații care cad într-un interval scurt de timp, rafale puternice ale vântului.

Dacă nu investim acum în adaptare, de la modernizarea infrastructurii și rețele critice mai reziliente până la avertizări bazate pe impact, costurile economice, dar și cele sociale vor continua să crească. Momentul de a acționa nu este peste 10 ani, ci este acum”, a declarat Bogdan Antonescu, fizician, specialist în fizica atmosferei.

Concluzii din analiza datelor RO-Alert între 1 ianuarie 2019 și 31 iulie 2025:

  • Inundații: 2019 – 77 alerte vs. 2025 – 149 alerte (+93,5%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani și jumătate analizați;
  • Furtuni: 2019 – 421 alerte vs. 2025 – 473 alerte (+12,4%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani și jumătate analizați;
  • Tornade: 8 alerte în total între 2019 și 2025, dintre care 3 doar în primele 7 luni din 2025;

În primele 7 luni ale lui 2025, s-au înregistrat un total de 645 de alerte. Proiecția statistică indică faptul că până la finalul anului se vor înregistra 1.105 alerte în total, foarte aproape de maximul din 2023 (1.159).

  • Fenomenul cel mai frecvent: furtunile (4.004 alerte în perioada analizată), urmate de inundații (762).
  • Județele cu cele mai multe alerte (2019–2025): Bacău (236), Tulcea (129), Maramureș (124), Alba (122).
  • Județele cu cele mai puține alerte (2019–2025): Teleorman (5), Giurgiu (5), Olt (8), Călărași (12).

În 2025, județul cu cele mai multe alerte până la 31 iulie a fost Harghita (26 alerte — aproximativ una la 8 zile).

„Greenpeace România solicită autorităților naționale și locale să ia măsuri urgente pentru a contracara impactul devastator al combustibililor fosili asupra crizei climatice. România trebuie să asigure o tranziție rapidă și echitabilă către surse de energie regenerabile, produse și deținute local, precum și implementarea de măsuri de adaptare bazate pe natură, cum ar fi restaurarea zonelor umede, reîmpădurirea, protejarea malurilor râurilor, sau refacerea luncilor inundabile. Aceste soluții contribuie la reducerea riscului de inundații și la creșterea capacității de reacție a comunităților”, au transmis reprezentanții organizației, într-un comunicat.

  1. Petru

    duminică, 31.08.2025 at 11:47

    Și pe vremea bunicului au fost fenomene meteo,dar voi sunteți ieșiți din comun.Nu mai panicați oamenii cu hărțiile voastre colorate. Mai bine ați pune mâna și ați face ceva cu adevărat folositor.

