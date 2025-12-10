„Justiție capturată”: Documentar Recorder despre judecători schimbați, dosare tergiversate până la prescriere și anchete clasate

Recorder a publicat marți seara o investigație despre starea justiției din România. Documentarul „Justiție capturată” prezintă fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

„După câțiva ani în care Justiția a dispărut aproape complet de pe agenda publică, societatea românească s-a trezit în fața unei realități greu de digerat, în care dosarele de mare corupție sunt îngropate în mod sistematic. Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale.

<Senzația este că orice ai face, scapi>, spune unul dintre magistrații pe care i-am intervievat. Același magistrat făcea o declarație șocantă la ultimul bilanț al Parchetului General: <România e în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept>”, scriu jurnaliștii de la Recorder.

Mărturiile adunate de Recorder din interiorul sistemului de justiție sunt de o gravitate fără precedent.

Acestea prezintă situații ce vizează dosare importante de corupție, unde judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaților. De asemenea, este semnalată încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor, prin schimbarea discreționară a completurilor de judecată.

Potrivit jurnaliștilor, magistrații care nu se supun sunt marginalizați, hăituiți prin anchete ale Inspecției Judiciare și uneori chiar excluși din magistratură.

„Într-o formă simplificată, pactul dintre cele două tabere arată așa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiție, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistrați, iar această mână de magistrați a oferit la schimb o justiție care nu-i mai deranjează pe cei puternici”, scriu jurnaliștii Recorder.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News