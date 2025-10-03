Connect with us

Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Inspectorii s-au dus la casa din centrul Sibiului, au forțat ușa și au schimbat yala

Iohannis

Publicat

acum 48 de minute

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Fisc. ANAF va scoate la licitație una dintre casele sale din Sibiu, pe care a ocupat-o ilegal timp de mai mulți ani. 

De asemenea, acesta va fi dat în judecată de Statul Român, pentru recuperarea sumelor încasate din închirierea imobilului, potrivit unor surse citate de Economedia și G4Media.

Ar fi vorba despre o sumă de aproape 4,7 milioane de lei încasată din închirierea casei, de fapt un spațiu comercial în Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 (pe pietonala din centrul orașului), unde a funcționat un sediu Raiffeisen Bank.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a decis că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis, iar în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

Ulterior, a urmat o dispută juridică pentru ca statul român să își poată înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului, în urma unor dispute privind moștenirea.

Presa centrală mai scrie că inspectorii s-au dus la casa din centrul Sibiului, au forțat ușa și au schimbat yala.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35.

Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Dulapul

    vineri, 03.10.2025 at 08:52

    I-au aigilat si dulapul sasului ?

    Răspunde

  2. Gica

    vineri, 03.10.2025 at 09:07

    Mana sus cine a votat un neamt !

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






