Lapte praf pentru bebeluși, retras de la vânzare din magazine din Alba și din țară. Loturi contaminate cu bacterii
Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase de la vânzare din supermarketuri din Alba și din țară, anunță ANSVSA. Pentru unele loturi a fost confirmată contaminarea cu bacterii.
A fost semnalată prezența Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate.
Bacillus cereus este o bacterie care poate provoca intoxicații alimentare, manifestate prin simptome gastro-intestinale precum greață, vărsături și diaree.
Persoanele care au achiziționat produse din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora.
Produsele vizate
Kaufland și Penny:
Nume produs etichetă: NAN 1 Comfortis 800 g
Furnizor: Nestlé România SRL
Gramaj: 800 g
Nr. Lot. 52820346AC și 52820346AE
Data expirării: 31.10.2027
Selgros și Auchan:
NAN 1 Comfortis 800 g, Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 și Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale 31.10.2027
NAN 1 Optipro 800 g, Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale 31.10.2027 și Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale 31.10.2027
NAN 1 Optipro 400 g, Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale 31.10.2027
Producător: Nestlé Olanda
Carrefour
Nume produs pe etichetă:
NAN 1 Comfortis 800 g, EAN:7613034965790; Lot nr. 52820346AC și Lot nr. 52820346AE
NAN 1 Optipro 400 g, EAN:7613036362924, Lot nr. 52880346AB
Producator: Nestlé Olanda
Atenționarea este doar pentru loturile menționate. Celelalte produse NAN Nestle nu sunt afectate.
