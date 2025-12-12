Lapte praf pentru bebeluși, retras de la vânzare din magazine din Alba și din țară. Loturi contaminate cu bacterii

Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase de la vânzare din supermarketuri din Alba și din țară, anunță ANSVSA. Pentru unele loturi a fost confirmată contaminarea cu bacterii.

A fost semnalată prezența Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate.

Bacillus cereus este o bacterie care poate provoca intoxicații alimentare, manifestate prin simptome gastro-intestinale precum greață, vărsături și diaree.

Persoanele care au achiziționat produse din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora.

Produsele vizate

Kaufland și Penny:

Nume produs etichetă: NAN 1 Comfortis 800 g

Furnizor: Nestlé România SRL

Gramaj: 800 g

Nr. Lot. 52820346AC și 52820346AE

Data expirării: 31.10.2027

Lista magazine Kaufland_11.12.2025

Lista magazine_Penny_12.12.2025

Selgros și Auchan:

NAN 1 Comfortis 800 g, Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 și Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale 31.10.2027

NAN 1 Optipro 800 g, Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale 31.10.2027 și Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale 31.10.2027

NAN 1 Optipro 400 g, Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale 31.10.2027

Producător: Nestlé Olanda

lista magazine_Auchan_11.12.2025

Lista magazine_Selgros_11.12.2025

Carrefour

Nume produs pe etichetă:

NAN 1 Comfortis 800 g, EAN:7613034965790; Lot nr. 52820346AC și Lot nr. 52820346AE

NAN 1 Optipro 400 g, EAN:7613036362924, Lot nr. 52880346AB

Producator: Nestlé Olanda

Lista magazine Carrefour_12.12.2025

Atenționarea este doar pentru loturile menționate. Celelalte produse NAN Nestle nu sunt afectate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News