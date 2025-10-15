Connect with us

Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Care sunt noile prevederi

Camera Deputatilor, Parlament

Legea pensiilor private a fost adoptată, miercuri, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Actul normativ stabilește modul de plată a pensiilor private.

Fiecare participant va putea retrage o singură dată până la 30% din banii strânși în fiecare cont de pensii private.

Legea a fost aprobată cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri.

Deputații au respins un amendament al lui Claudiu Năsui (USR), care avea ca scop restabilirea dreptului participanților la fondurile de pensii administrate privat de a dispune liber de propriile economii acumulate în contul de pensie. Se propunea posibilitatea de a solicita plata integrală, de până la 100% din valoarea activului personal transferat către fondul de plată.

„În forma actuală, legea limitează acest drept la un avans de maximum 30%, restrângând nejustificat libertatea persoanei de a decide asupra propriilor resurse financiare, deși aceste sume reprezintă contribuții individuale, provenite din veniturile proprii și investite pe piața financiară în nume personal”, motiva Năsui depunerea amendamentului, potrivit Mediafax.

Senatul a adoptat pe 29 septembrie 2025 proiectul de lege care stabilește modul de plată a pensiilor private. În forma adoptată de Senat este prevăzută posibilitatea ca bolnavul cu afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică.

Legea merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

