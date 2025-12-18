Connect with us

Legea voluntariatului militar, adoptată de Parlament. Drepturi, reguli, facilități și procedura de mobilizare pentru rezerviști

Legea voluntariatului militar a fost adoptată, miercuri, de Senat, în calitate de for decizional. Aceasta include modificări în legislația privind pregătirea populației pentru apărare.

A fost reglementat cadrul legal pentru îndeplinirea, pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară.

Soldat/gradat voluntar în termen

Se introduce un nou concept de ”soldat/gradat voluntar în termen”, în structurile Ministerului Apărării Naționale.

Se poate îndeplini, pe bază de voluntariat, serviciul militar activ, pe timp de pace, potrivit Agerpres.

Serviciul militar activ pe bază de voluntariat poate fi accesat de toți cetățenii români (bărbați și femei) care:

  • au domiciliul stabil în România
  • au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani
  • nu au îndeplinit alte forme ale serviciului militar.

Vor participa la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni.

Facilități și indemnizație

Pe timpul participării la programul de pregătire militară de bază, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipare, hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de o soldă lunară aferentă funcției de soldat. Aceștia se supun prevederilor legilor și regulamentelor militare.

După finalizarea programului, participanții primesc o indemnizație echivalentă cu trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Aceștia sunt luați în evidență de către centrele militare și introduși în rezerva operațională.

Indemnizația se plătește în tranșe lunare egale. Dacă participanții nu finalizează programul, vor trebui să restituie indemnizația primită și cheltuielile aferente pregătirii lor până atunci.

Procedura în caz de stare de urgență sau mobilizare

La instituirea stării de urgență, a stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare și a stării de război, rezerviștii sunt concentrați și/sau mobilizați, potrivit nevoilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Personalul hirotonit sau ordinat care aparține cultelor religioase recunoscute de lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, precum și călugării care au o vechime în mănăstire de cel puțin doi ani sunt exceptați, mai puțin preoții militari.

Cetățenii români cu domiciliul în România care au îndeplinit serviciul militar în forțele armate ale statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Uniunii Europene se iau în evidența centrelor militare cu gradul militar dobândit. Cei care au îndeplinit serviciul militar în forțele armate ale altor state (în afara celor menționate anterior) se iau în evidență cu primul grad corespunzător corpului de personal din care provin, prevede proiectul.

Cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la locul, data și ora prevăzute în ordinul de chemare.

Prin excepție, la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare ori a stării de război, cetățenii încorporabili și rezerviștii cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, la centrele militare în evidența cărora se află, în vederea clarificării situației militare și, după caz, a înmânării ordinului de chemare.

Rezerviștii voluntari pot fi concentrați sau mobilizați, după caz, pentru:

  • instruire și îndeplinirea unor misiuni pe timp de pace
  • completarea forțelor destinate apărării
  • îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgență, al stării de asediu, al stării de mobilizare și al stării de război.

Gradaţii şi soldaţii în activitate sunt consideraţi în serviciu ca militari profesionişti, alături de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.

