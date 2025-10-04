Licitație pentru numere de înmatriculare personalizate, cu sume de până la 5.000 de euro. Proiect depus la Parlament

Licitație pentru numere de înmatriculare personalizate cu sume de până la 5.000 de euro: Șoferii români ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament.

Este vorba despre un proiect depus de Lucian Mușat, deputat AUR. Potrivit acestuia, în funcție de județ, ar trebui să existe o licitație pentru cei care vor numele prin care să se facă remarcați.

Dacă proiectul va trece, va fi posibilă o combinație de la 1 la 5 caractere, alcătuiră din cifre și litere, cu majuscule, cu sau fără spațiu între ele, potrivit Știrile ProTV.

Prețul de pornire pentru licitații ar începe de la 500 de euro, pentru plăcuțele cu cinci caractere, și ar ajunge până la 5.000 de euro pentru cele cu o singură cifră sau literă.

Procesul ar urma să aibă loc pe o platformă online, unde șoferul va putea selecta combinația dorită, ce va fi publicată online și deschisă licitației timp de cinci zile.

La încheierea acestei perioade, numărul va fi atribuit celui care a oferit cea mai mare sumă de bani.

”Companiile vor putea utiliza plăcuţele personalîzate ca instrumente de branding şi marketing, creând oportunităţi pentru promovarea mărcilor şi pentm dezvoltarea identităţii corporative. Această utilizare va stimula cererea comercială pentru astfel de servicii Şi va

contribui la creşterea veniturilor generate” se precizează în forma ințiatorului.

Vor fi însă interzise variantele care pot fi asociate cu denumiri ale unor autorități sau cele obscene, ofensatoare, cu caracter politic, religios ori rasist.

Licitație pentru numere de înmatriculare personalizate – expunere de motive

”Sistemul actual de înmatriculare a vehiculelor din România prezintă o rigiditate care nu răspunde cerinţelor modeme ale unei administraţii publice orientate către cetăţean.

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 nu oferă cetăţenilor posibilitatea de personalizare a plăcuţelor de înmatriculare confom preferinţelor individuale.

Această limitare reprezintă şi o oportunitate economică neexploatată pentru generarea de venituri suplimentare la bugetul public.

Lipsa acestui serviciu în România reprezintă o lacună în portofoliul de servicii publice modeme şi o pierdere financiară pentru bugetul de stat” se arată în expunerea de motive, consultată de Alba24.

Foto: Arhivă. Imagine generată de AI cu rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News