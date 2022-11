Lider local al PSD Alba, bun de plată: Video-uri defăimătoare despre familia unui consilier local PNL, taxate în instanță

Președintele organizației locale PSD Șona, Gigel Nicola, a fost obligat de instanță să plătească daune către doi bărbați din localitate cărora le-a lezat imaginea pe Facebook.

Mai exact, este vorba despre un tânăr, Iulian Itu, consilier local din partea PNL și tatăl său, M.Itu, care au intentat un proces împotriva președintelui PSD Șona.

Cel din urmă, Gigel Nicola, în două video clipuri pe care le-a postat pe pagina sa de Facebook, Bia Moon, a făcut mai multe acuzații față de cei doi, iar aceștia au considerat că imaginea pe care o aveau în comunitate a fost lezată.

Un proces s-a desfășurat pe rolul Judecătoriei Blaj, iar în data de 17 noiembrie 2022, magistrații instanței au dat câștig de cauză familiei. De asemenea motivarea a fost făcută publică pe portalul rejust.ro.

În linii mari, cei doi au intentat un proces în civil, în care au cerut daune, după ce Nicola a făcut mai multe afirmații la adresa lor.

Seniorul a precizat în fața instanței că de mulți ani are o afacere și că este respectat în comunitate, iar video-urile la care a făcut referire i-au adus prejudicii de imagine printre cei care au vizonat materialele.

Instanța a luat în considerare în timpul procesului mai multe afirmații făcute de către pârât.

Mai exact, potrivit motivării instanței, în data 8 iulie 2021, într-un video pe Facebook, Nicola a spus despre consilierul local că alături de tatăl său au intrat în primărie, că au făcut scandal și că ar fi lovit oameni.

De asemenea, a mai afirmat că unul dintre bărbați ar avea probleme de sănătare dar și probleme în familie. Mai mult de atât a spus că seniorul ar fi fost sub influența alcoolului sau chiar a unor stupefiante în momentul așa zisului scandal din primărie.

„ Mi-ar fi rușine, mi-ar fi rușine să mă duc intr-o primărie să fac scandal, eu mare patron, Itule ţi-ai legat de gât crucea vieţii tale când l-ai băgat în politică pe copilu tău, pt. că ştim clar pentru ce l-ai băgat aici, știm clar pentru ce ai vândut, pentru ce te-ai vândut la primaru, pt două ciorbe și o felie de pâine, …” Prin alt clip şters de către pârât: „ ieri dimineaţa la primărie a avut loc un scandal foarte mare, cu unul dintre consilierii PNL.

A intrat in primărie cu chef de scandal, e vorba de, care era însoţit de taicâ-su. Taică-su era, nu știu, sub influenţa băuturilor alcoolice, am înţeles, a drogurilor, nu știu ce s-a întâmplat, omul a intrat acolo și a făcut un dezastru în primărie”, a spus președintele PSD într-un video pe Facebook, pasaj care a fost notat de magistrați în motivarea instanței.

De asemenea a făcut mai multe afirmații legate atât de consilierul local care deține o sală de forță în localitate dar a și continuat să spună despre tatăl său.

Cum au motivat magistrații Judecătoriei Blaj decizia

Extras din motivarea instanței: ”Cu privire la afirmaţiile legate de incidentul petrecut la Primăria Șona, instanţa reţine că, din declaraţiile martorilor audiaţi, rreiese că, în data de 07/08.07.2021, în jurul orei 09.00 dimineaţa, în timp ce martora se afla la Primărie, reclamanţii au intrat în Primărie şi au întrebat-o unde este secretarul.

era nervos, a vorbit de la început cu martora pe un ton ridicat, iar după felul în care arăta şi se comporta, martora a apreciat că era în stare de ebrietate.

s-a apropiat de biroul la care stătea martora, a întrebat-o cine a pus-o acolo şi i-a cerut să se ridice de pe scaun, pentru a se aşeza el pe locul martorei.

Pentru că martora nu s-a ridicat, reclamantul M.Itu a prins-o de mâna stângă pe martoră, a tras-o cu forţa( martora a declarat că a şi durut-o) de pe scaun, s-a aşezat în locul ei şi i-a cerut să îl cheme pe primar.

Când a observat că martora vrea să ia telefonul de pe birou pentru a suna la poliţie, a împins-o spre uşă, iar dacă nu ar fi prins-o reclamantul, ar fi căzut.

Martora a declarat că în tot acest timp ar fi simţit frică( avea lacrimi în ochi în timpul audierii de către instanţă) şi că părţile din videoclipurile postate de către pârât, pe care le-a văzut, reflectă adevărul despre incident, cu exagerări.

Martora a mai precizat că reclamantul Iulian Itu nu a agresat-o în niciun fel, dar nici nu s-a opus tatălui.

Prin urmare, instanţa consideră că următoarele afirmaţii la adresa reclamantului ( senior) au o bază factuală, ce reiese din cele două depoziţii testimoniale menţionate mai sus.

(…) Astfel, instanţa apreciază că afirmaţiile au fost făcute de către pârât cu bună-credinţă( reaua credinţă nu se prezumă, ci trebuie dovedită, iar reclamantulM Itu. nu a făcut o astfel de probă) şi se înscriu în limitele criticii admisibile şi nu pot constitui o acţiune ilicită de natură a leza onoarea şi demnitatea reclamantului, în detrimentul manifestării libertăţii de exprimare.

În atare context, faptul că în mod exagerat, pârâtul a spus că reclamantul M Itua lovit oameni la Primărie( nu a lovit-o efectiv pe martoră, dar în mod cert comportamentul reclamantului a fost o agresiune şi fizică şi emoţională la adresa martorei) şi că se afla sub influenţa anumitor substanţe( pârâtul de fapt a spus doar „că a auzit”, „că nu ştie”, că reclamantul M.Itu ar fi fost sub influenţa drogurilor sau alcoolului, iar martora a confirmat că acesta părea în stare de ebrietate), nu schimbă esenţa subiectului și nu reprezintă afirmaţii care, prin ele înseși, independente de contextul în care au fost formulate, să lezeze viaţa privată, demnitatea şi reputaţia reclamantului.

Inexactitatea datelor prezentate nu este flagrantă și nu exclude protecţia art. 10 din Convenţia EDO dacă autorul nu a acţionat cu rea-credinţă, iar subiectul este de interes public, situaţie care este incidentă în prezenta cauză.

În acelaşi timp, instanţa apreciază că afirmaţiile de mai sus, cu referire la reclamantul Iulian Itu, au o bază factuală. Chiar dacă pârâtul susţine că reclamantul, împreună cu tatăl său” au intrat în primărie ca la ei acasă şi au început si agreseze pe acolo lume, au început si zbiere, au început să tragă lumea în jos si lovească oameni.”, iar din declaraţia martorei reiese că reclamantul Iulian Itu nu a agresat-o în niciun fel, totuşi, instanţa nu poate face abstracţie de tot contextul în care pârâtul a formulat afirmaţiile.

Astfel, deşi în unele afirmaţii, pârâtul foloseşte pluralul, din ansamblu afirmaţiilor, se înţelege că, de fapt, Itu senior este cel responsabil pentru evenimentul de la Primărie, eveniment la care a fost prezent şi reclamantul Iulian.

Faptul că Iulian Itu a fost implicat în scandal şi a agresat şi lovit oameni, nu a fost prezentat de pârât fiind o certitudine, ci drept bănuială, sau mai bine zis zvon.

Nu se poate reţine că pârâtul a acţionat cu rea-credinţă prin afirmaţiile respective, rolul acestor mesaje fiind acela de a semnala un posibil eveniment neplăcut, în legătură cu care cetăţenii unei comune atât de mici, au dreptul de a fi informaţi.

Pe de altă parte însă, instanţa apreciază că următoarele afirmaţii, au fost făcute de către pârât la adresa reclamantului M. Itu, fără o bază factuală: „ Eu te înţeleg că ai probleme psihice, nu-mi dau seama cum doamna aia, soţia ta, trăiește cu un om cu asemenea probleme.”; „Itule ţi-ai legat de gât crucea vieţii tale când l-ai băgat în politică pe copilu tău, pt. că ştim clar pentru ce l-ai băgat aici, știm clar pentru ce ai vândut, pentru ce te-ai vândut la primaru, pt două ciorbe și o felie de pâine, …”. Totodată, instanţa apreciază că aceste afirmaţii nu au natura unor judecăţi de valoare.

Chiar dacă afirmaţia „ Eu te înţeleg că ai probleme psihice, nu-mi dau seama cum doamna aia, soţia ta, trăiește cu un om cu asemenea probleme.”, a fost făcută de pârât în contextul comentării incidentului de la Primărie, totuşi, pârâtul insinuează în mod clar că reclamantul M Itu are probleme psihice, îndepărtându-se de la esenţa subiectului abordat şi în lipsa oricărei dovezi în acest sens.

Lipsită de orice bază reală şi depăşind limitele acceptabile, este şi cealaltă afirmaţie –„ te-ai vândut la primaru, pt două ciorbe și o felie de pâine”, prin care pârâtul sugerează, în concret, că reclamantul M Itu este un om fără onorare şi corupt, care se vinde ieftin.

Astfel, cu privire la aceste două afirmaţii, exercitarea dreptului la liberă exprimare s-a transformat în faptă ilicită, întrucât au fost depăşite limitele interne ale acestei libertăţi, prin săvârşirea unui abuz de drept, determinând încălcarea drepturilor altei persoane”, se arată în documentul citat.

În linii mari, din dreptul la liberă exprimare afirmațiile lui Nicola au luat o altă turnură în momentul în care a spus despre bărbat că ar avea probleme de sănătate și că acesta nu ar avea onoare.

De asemenea într-un video postat pe Facebook, președintele PSD a insinuat că la sala de forță a tânărului se vând droguri.

”În acelaşi timp, instanţa apreciază că nici următoarele afirmaţii, cu referire la reclamantul nu au nicio o bază factuală: „(…) „ Dar tu nu înţelegi, probabil că unii oameni au dreptate când spun că la voi la sala aia de forţă se vând droguri, voi nu mai judecaţi.”

Totodată, instanţa apreciază că aceste afirmaţii exced nivelul unor judecăţi de valoare, prin maniera jignitoare, umilitoare în care pârâtul înțelege să se exprime referitor la reclamantul Iulian , punând la îndoială moralitatea, puterea de decizie şi inteligenţa acestuia.

Exceptând afirmaţiile referitoare la vânzarea de droguri, restul afirmaţiilor privind inteligenţa şi capacitatea de decizie a reclamantului, sunt formulate ferm, fără echivoc şi chiar dacă ele exprimă păreri pur personale ale pârâtului, exercitarea dreptului la liberă exprimare s-a transformat în faptă ilicită, întrucât au fost depăşite limitele interne ale acestei libertăţi, prin săvârşirea unui abuz de drept, determinând încălcarea drepturilor altei persoane.

Cu privire la afirmaţiile privind vânzarea de droguri la sala de fitness a reclamantului, chiar dacă pârâtul le prezintă sub forma unor bănuieli/zvonuri publice, instanţa reţine că sunt lipsite de orice bază factuală, niciunul dintre martorii audiaţi nevenind să confirme că, într-adevăr, în comunitate, există astfel de suspiciuni şi ele constituie, de asemenea, o faptă ilicită.

Este evident că prin afirmaţiile sale, pârâtul nu a dorit să prezinte o anumită stare de fapt, ci a dorit discreditarea reclamantului Iulian, în aceste condiţii, fiind dovedită reaua – credinţă a pârâtului”, se mai arată în documentul citat.

Ce au decis în procesul civil

”Potrivit motivării instanței obligă pârâtul la plata către reclamantul M. Itu, a sumei de 5.000 lei, reprezentând reparaţie patrimonială pentru prejudiciul cauzat.

Obligă pârâtul la plata către reclamantul Iulian Itu, a sumei de 10.000 lei, reprezentând reparaţie patrimonială pentru prejudiciul cauzat.

Obligă pârâtul să înceteze orice acţiuni de natură să încalce dreptul reclamanţilorla demnitate, onoare şi reputaţie.

Obligă pârâtul la retragerea în mod public a acuzaţiilor defăimătoare şi jignitoare aduse la adresa reclamanţilor şi prezentarea scuzelor publice prin intermediul spaţiului public Facebook”, se arată în motivarea instanței.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare.

