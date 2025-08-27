Liderii coaliției de guvernare au găsit o nouă formulă de calcul pentru pensiile magistraților. Care sunt schimbările

Liderii coaliției de guvernare au găsit o nouă formulă de calcul pentru pensiile magistraților. Partidele din coaliția de guvernare au găsit marți seară o nouă formulă pentru una dintre cele mai controversate măsuri din pachetul fiscal destinat reducerii deficitului bugetar: reforma pensiilor magistraților.

Decizia vine după ce magistrații au amenințat cu intrarea în grevă dacă guvernul nu retrage această componentă din proiectul de lege.

Conform unor surse politice citate de Digi24, varianta adoptată în ședința coaliției prevede limitarea pensiilor magistraților la 75% din ultimul salariu net încasat în timpul activității. Această modificare reprezintă o concesie față de propunerea inițială, care stabilea pragul la doar 70% din ultimul venit.

Un alt element important vizează perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare. Coaliția a convenit ca implementarea treptată a noii vârste de pensionare de 65 de ani să se întindă pe parcursul a 15 ani, în creștere față de cei 10 ani prevăzuți inițial. Această extindere a perioadei oferă magistraților mai mult timp pentru adaptarea la noile reguli și reduce impactul imediat al reformei asupra celor care se apropie de vârsta de pensionare conform reglementărilor actuale.

Ministrul Dezvoltării „E nevoie de solidaritate pe toate domeniile”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că propunerea guvernului privind modificarea vârstei de pensionare a magistraţilor este una „corectă”. Cseke e de părere că, deşi criticată, aceasta va fi susţinută de coaliţie, el susţinând că magistraţii trebuie să dea dovadă de solidaritate într-o perioadă în care toate categoriile socio-profesionale sunt afectate de măsurile luate.

„Cu toţii trebuie să avem grijă şi atunci când avem un sistem de salarizare sau de pensii speciale care este un sistem generos (…) acea măsură legată de salarizare şi de pensii pentru magistraţi într-un anumit context a avut o anumită importanţă. E important ca aceste venituri să asigure un trai decent, dar e nevoie de solidaritate”, a declarat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

„Eu cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie. (…) E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate. Şi pachetul pe partea de administraţie urmăreşte acest principiu foarte important că nu trebuie numai unii să participe la acest efort într-un moment greu. Până la urmă, cu toţii suntem interesaţi ca această ţară să fie una prosperă şi sustenabilă. Astăzi, sustenabilitatea e încetinită, ca să spun aşa, prin acest deficit”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

