LISTA ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000 din Alba. 3.000 de hărți cu acestea vor fi tipărite de CJ Alba

LISTA ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000 din Alba. Consiliul Județean Alba a achiziționat recent servicii de concepere grafică și tipărire a 3.000 de hărți cu ariile protejate din județul Alba. Hărțile vor fi față-verso, color, pliabile și cu ilustrații. 

Valoarea serviciilor este de circa 10.400 de euro, achiziția fiind făcută prin intermediul platformei Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Prima arie naturală protejată desemnată în județul Alba a fost rezervația complexă Şesul Craiului – Scăriţa Belioara, în 1935, urmând ca în anul următor să fie desemnată prima rezervație geologică din țară, Detunata Goală.

Numărul acestora a crescut treptat, până la sfârșitul anului 2019 fiind desemnate un număr de 245 de arii naturale protejate din care 83 arii naturale protejate de interes național, 10 rezervaţii de interes judeţean, 126 monumente ale naturii de interes judeţean, 1 parc natural, 20 situri de importanţă comunitară şi 5 arii de protecţie specială avifaunistică.

În prezent ariile naturale protejate de interes național, declarate prin Legea 5/2000, ocupă o suprafață de 21.912 ha (3,51 %) din suprafața teritoriului județului Alba.

Lista ariilor naturale protejate de interes național din Alba

Denumire arie naturală protejată de interes național – tipul – suprafața (ha)

  • Avenul cu două intrări – speologică – 1 ha
  • Avenul de la Tău – speologică – 1 ha
  • Avenul din Hoanca Urzicarului – speologică – 1 ha
  • Avenul din şesuri – speologică – 1 ha
  • Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului – geologică – 2 ha
  • Calcarele de la Ampoiţa – complexă – 10 ha
  • Calcarele de la Valea Mica – geologică – 1 ha
  • Cascada Pişoaia – peisagistică – 5 ha
  • Cascada Vârciorog – peisagistică – 5 ha
  • Cheile Albacului – complexă – 35 ha
  • Cheile Ampoiţei – complexă – 15 ha
  • Cheile Caprei – complexă – 15 ha
  • Cheile Cibului – complexă – 15 ha
  • Cheile Găldiţei şi Turcului – complexă – 80 ha
  • Cheile Gălzii – complexă – 1 ha
  • Cheile Gârdişoarei – complexă – 15 ha
  • Cheile Geogelului – geologică – 5 ha
  • Cheile Glodului – complexă – 20 ha
  • Cheile Întregalde – geologică – 25 ha
  • Cheile Mănăstirii – complexă – 15 ha
  • Cheile Mândruţului – complexă – 3,50 ha
  • Cheile Ordâncuşei – complexă – 10 ha
  • Cheile Piatra Bălţii – geologică – 2 ha
  • Cheile Plaiului – geologică – 2 ha
  • Cheile Pociovaliştei – complexă – 25 ha
  • Cheile Poşegii – complexă – 10 ha
  • Cheile Pravului – geologică – 3 ha
  • Cheile Râmeţului – complexă – 40 ha
  • Cheile Runcului – complexă – 20 ha
  • Cheile Siloşului – geologică – 3 ha
  • Cheile Tecşeştilor – complexă – 5 ha
  • Cheile Văii Cetii – complexă – 10 ha
  • Cheile Văii Morilor – complexă – 30 ha
  • Cheile Vălişoarei – complexă – 20 ha
  • Dealul cu melci – paleontologică – 5 ha
  • Detunata Flocoasă – geologică – 5 ha
  • Detunata Goală – geologică – 24 ha
  • Hoanca Apei – speologică – 1 ha
  • Huda lui Papară – speologică – 4,50 ha
  • Huda Orbului – speologică – 1 ha
  • Iezerul Ighiel – complexă – 20 ha
  • Iezerul Şureanu – complexă – 20 ha
  • Izbucul Coteţul Dobreştilor – speologică – 0,20 ha
  • Izbucul Mătişeşti – speologică – 1 ha
  • Izbucul Poliţei – speologică – 0,20 ha
  • Izbucul Tăuzului – speologică – 1 ha
  • Pădurea Vidolm – forestiera – 44,20 ha
  • Luncile Prigoanei – peisagistică – 15 ha
  • Masa Jidovului – geologică – 0,20 ha
  • Molhaşurile Căpăţânei – botanica – 5 ha
  • Oul Arşiţei – geologică – 0,20 ha
  • Pădurea Sloboda – forestiera – 20 ha
  • Pârâul Bobii – paleontologica – 1,50 ha
  • Peştera Coiba Mare – speologică – 1 ha
  • Peştera Coiba Mică – speologică – 1 ha
  • Peştera Dârninii – speologică – 1 ha
  • Peştera de la Groşi – speologică – 1 ha
  • Peştera de sub Zgurăşti – speologică – 1 ha
  • Peştera Gheţarul Scărişoara – speologică – 1 ha
  • Peştera Gheţarul de la Vârtop – speologică – 1 ha
  • Peştera Hodobana – speologică – 1 ha
  • Peşterile Lucia – speologică – 1 ha
  • Peştera Poarta lui Ionele – speologică – 0,10 ha
  • Peştera Pojarul Poliţei – speologică – 1 ha
  • Peştera Vânătările Ponorului – speologică – 5 ha
  • Peştera Vârtopaşul – speologică – 1 ha
  • Piatra Boului – geologică – 3 ha
  • Piatra Bulbuci – geologică – 3 ha
  • Piatra Bulzului (Bulzul Gălzii) – geologică – 3 ha
  • Piatra Cetii – peisagistică – 75 ha
  • Piatra Corbului – geologică – 5 ha
  • Piatra Despicată – geologică – 0,20 ha
  • Piatra Grohotişului – geologică – 5 ha
  • Piatra Poienii – geologică – 1 ha
  • Piatra Tomii – geologică – 1 ha
  • Piatra Varului – geologică – 1 ha
  • Pintenii din Coasta Jinei – geologică – 1 ha
  • Poiana cu narcise de la Negrileasa – botanica – 5 ha
  • Poiana cu narcise din Tecşeşti – botanica – 2 ha
  • Râpa Roşie – geologică – 25 ha
  • Şesul Craiului – Scăriţa Belioara – complexă – 47,70 ha
  • Stânca Grunzii – geologică – 0,20 ha
  • Tăul fără fund de la Băgău – complexă – 7,40 ha
  • Parcul Natural Apuseni – parc natural – 21.220 ha

Arii protejate de interes comunitar – siturile Natura 2000

România, ca stat membru al Uniunii Europene, s-a angajat să implementeze legislaţia referitoare la conservarea biodiversităţii prin realizarea reţelei Natura 2000, o reţea de zone protejate care să cuprindă un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar, în vederea garantării menţinerii acestora pe termen lung, ca sisteme suport pentru dezvoltarea sistemului socio-economic.

La nivelul județului Alba, ariile protejate de interes comunitar ocupă o suprafață semnificativă, respectiv 26,13 % din suprafața județului.

De menționat este faptul că unele situri Natura 2000 se suprapun parțial sau total cu ariile naturale protejate de interes național.

Rețeaua Natura 2000 Alba a fost creată pentru protecția unor specii și habitate extrem de valoroase, respectiv:

  • 178 de specii de floră şi faună de interes comunitar (printre care: 14 specii de floră, 13 specii de peşti, 4 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 103 specii de păsări, 15 specii de mamifere şi 27 specii de nevertebrate);
  • 47 tipuri de habitate de interes comunitar;

Lista cu Siturile Natura 2000 din județul Alba

Denumire arie naturală protejată – cod arie – suprafața (ha) în județul Alba

  • Apuseni – ROSCI0002 – 18.969 ha
  • Munţii Apuseni Vlădeasa – ROSPA0081 – 16.715 ha
  • Băgău – ROSCI0004 – 3.168 ha
  • Cheile Glodului, Cibului şi Măzii – ROSCI0029 – 338 ha
  • Frumoasa – ROSCI0085 – 26.078 ha
  • Frumoasa – ROSPA0043 – 23.560 ha
  • Molhaşurile Căpăţânei – ROSCI0116 – 557 ha
  • Muntele Mare – ROSCI0119 – 1.232 ha
  • Muntele Vulcan – ROSCI0121 – 14 ha
  • Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău – ROSCI0147 – 56 ha
  • Pajiştile lui Suciu – ROSCI0187 – 16.017 ha
  • Podişul Secaşelor – ROSCI0211 – 4.342 ha
  • Trascău – ROSCI0253 – 47.964 ha
  • Valea Cepelor – ROSCI0260 – 750 ha
  • Munţii Trascăului – ROSPA0087 – 75.460 ha
  • Munţii Bihor – ROSCI0324 – 3.977 ha
  • Pădurea Povernii – Valea Cerniţa – ROSCI0339 – 823 ha
  • Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ – ROSCI0382 – 692 ha
  • Munţii Metaliferi – ROSPA0132 – 3.734 ha
  • Piemontul Munţilor Metaliferi – Vinţu – ROSPA0139 – 3.850 ha
  • Bogata – ROSCI0301 – 1.580 ha
  • Confluența Mureș cu Arieș – ROSCI0313 – 771 ha
  • Mureșul Mijlociu-Cugir – ROSCI0419 – 356 ha
  • Pajiștile de la Mănărade – ROSCI0428 – 298 ha
  • Pajiștile de la Tiur – ROSCI0430 – 376 ha
