LISTA completă a produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat

acum 35 de secunde

LISTA completă a produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat: Durata plafonării adaosului comercial la unele categorii de produse agroalimentare se extinde până la data de 31 martie 2026, potrivit Ordonanței de Urgență adoptate joi de Guvern.

Decizia are în vedere garantarea accesului populației, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază și protejarea consumatorul final.

Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianți), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situație de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:

  • Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
  • Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;
  • Brânză telemea de vacă vrac;
  • Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg;
  • Mălai până la 1 kg;
  • Ouă de găină calibrul M;
  • Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
  • Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);
  • Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);
  • Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);
  • Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);
  • Cartofi proaspeţi albi vrac;
  • Zahăr alb tos până la 1 kg;
  • Smântână – 12% grăsime;
  • Unt până la 250 grame;
  • Magiun până la 350 grame.

Guvernul precizează că această măsură a determinat scăderea preţurilor pentru categoriile de produse de mai sus şi, implicit, a crescut puterea de cumpărare a populaţiei.

