LIVE VIDEO: Concert de colinde la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Un concert de colinde are loc marți, 9 decembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

Concertul este organizat de ASCOR Alba Iulia și este la cea de-a treia ediție. Evenimentul este intitulat „Îmbucură-te, om bun!”.

Pe scenă urcă membrii ASCOR Alba Iulia, alături de Grupul vocal „Serenitas” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, coordonat de pr. prof. drd. Marius Cioara.

Atmosfera de sărbătoare este îmbogățită de prezența mai multor cete de colindători: Organizația Tinerilor din Sibiu, precum și Organizațiile Tinerilor de pe Valea Sebeșului și din Cugir, care aduc pe scena albaiuliană frumusețea colindului autentic.

De asemenea, publicul se bucură de un recital de colinde susținut de îndrăgita și cunoscuta interpretă de muzică populară Mariana Anghel.

