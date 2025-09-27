Blaj
VIDEO: Premierul Ilie Bolojan a ajuns sâmbătă la Blaj, la Catedrala unde este depus trupul neînsuflețit al Cardinalului Mureşan
Premierul Ilie Bolojan a ajuns sâmbătă, la Blaj, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns la sfârșitul Sfintei Liturghii, care a început sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 12:00.
La funeralii care vor avea loc luni, 29 septembrie, şi-a anunţat prezenţa preşedintele Nicuşor Dan.
Citește și Președintele Nicușor Dan va participa luni, la Blaj, la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a anunţat că Arhiepiscopul a încetat din viaţă joi, 25 septembrie, la ora 13:20, la vârsta de 94 de ani.
foto: captură RadioBlaj
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.