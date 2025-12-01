Connect with us

LIVE VIDEO: Parada militară de la București de Ziua Națională. Ceremonie cu peste 2.900 de militari, mijloace tehnice și aeronave

acum 3 ore

Paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf din București. Peste 2.900 de militari, 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave participă la ceremonie.

Luni, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, se desfășoară parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Arcului de Triumf, din București.

La paradă defilează, alături de militari ai Armatei României, și militari străini din cadrul forțelor aliate dislocate în țara noastră. Luni, 1 decembrie 2025, capitala devine centrul manifestărilor oficiale, cu o paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf. Peste 2.900 de militari, 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave participă la ceremonia de la ora 11.00.

Parada militară de la București: 21 de salve de tun înainte de ceremonie

Ceremonia oficială a paradei militare de Ziua Națională a începute la ora 11.00 în Piața Arcul de Triumf. Evenimentul debutează cu intonarea Imnului Național, însoțită de 21 de salve de tun trase în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, conform tradiției militare.

YouTube video

Defilarea propriu-zisă a detașamentelor militare și a tehnicii de luptă se desfășoară  între orele 11.10 și 12.30.

Defilarea detașamentelor: Participă militari din Armata României, Poliție, Jandarmerie, Serviciul Român de Informații, precum și 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA și din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Tehnica militară prezentată include transportoare blindate Piranha V, tancuri Leclerc franceze, tunuri CAESAR, sisteme de rachete HIMARS și Patriot, precum și drone de luptă Bayraktar TB2. În funcție de condițiile meteorologice, vor survola zona avioane F-16 și elicoptere militare.

Parada militară la Arcul de Triumf

Parada a început prin defilarea pe jos a diferitelor detașamente din cadrul Armatei Române, dar și detașamente străine din Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.

Urmează detașamente ale diferitelor structuri NATO din țara noastră, inclusiv detașamente ale țărilor care formează Grupul de Luptă condus de Franța, la Cincu.

Pe sub Arcul de Triumf vor defila, pe rând, detașamente ale Poliției, Jandarmilor, Pompierilor, SRI, STS și ANP

Elicoptere și aeronave ale structurilor de forță din statul român vor survola apoi zona Arcului de Triumf:

Dispozitivul de zbor este deschis de un elicopter IAR-330 PUMA, din dotarea Bazei 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu”, ce poartă drapelul tricolor.

Vor urma apoi alte trei elicoptere IAR 330 Puma din cadrul detașamentului Althea dislocat în cadrul misiunii EUFOR în Bosnia-Herțegovina.

Vor survola apoi două elicoptere de atac IAR-330 PUMA SOCAT și un elicopter IAR-330 PUMA L-RM.

Peste Arcul de Triumf va zbura apoi detașamentul SRI: două elicoptere SA 365N Dauphin si un elicopter SA 330-L Puma.

Vor urma apoi elicopterele MAI: 3 elicoptere EC-135 ale SMURD, 2 elicoptere Sikorsky S-70 M Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație.

Pe cerul Capitalei își vor face apariția apoi formațiile de avioane.

Primele vor fi trei aeronave C-27J SPARTAN, urmate apoi de o formație compusă din 3 aeronave C-130 HERCULES.

Vor urma apoi avioanele de vânătoare: 4 avioane F-16 care au fost în misiune de poliție aeriană în Lituania, 4 avioane F-16 de la baza 86 de3 la Borcea, precum și alte 4 aviaone F-16 de la baza 71 de la Câmpia Turzii.

Vor urma apoi alte 4 aeronave F-16 de la Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești, precum și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei, dislocate în țara noastră pentru misiuni de poliție aeriană întărită.

Președintele Nicușor Dan participă la parada militară din București

Preşedintele Nicuşor Dan a sosit, fiind întâmpinat de şeeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

În tribuna oficială se află membri ai Guvernului – premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu – , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

