Lockdown sever de Crăciun și Anul Nou în Germania. Viața publică încremenește până în 10 ianuarie 2021

În momentul de față, piața valutară este extrem de instabilă în toată lumea. Atât pandemia COVID-19, cât și alegerile prezidențiale din Statele Unite au reușit să afecteze unele dintre cele mai stabile monede.

De exemplu, dolarul american a devenit mai puternic/stabil față de lira britanică și față de dolarul canadian. Așadar, acesta este momentul ideal pentru investitorii români să se întrebe cum să câștige bani din Forex.

Fiindcă dolarul american este considerat o monedă de refugiu, este important ca investitorii români să știe cum să profite de pe urma schimbărilor valorilor USD/RON.

Tipuri de tranzacții Forex

Când vine vorba de schimbări în piața valutară, există două tipuri de tranzacții care pot fi practicate: tranzacționarea pentru câștiguri de capital și cea pentru venit stabil.

– Câștiguri de capital – acest tip de tranzacție este unul speculativ și ia în considerare schimbările cursului valutar al unei perechi valutare, cum ar fi USD/RON. Pentru câștiguri de capital, investitorii de obicei cumpără valută la preț mic și vând la preț mare, în raport cu moneda de bază, sau invers. Investitorii se bazează pe aprecierea sau deprecierea monedei de bază.

– Venit stabil – acest tip de tranzacție se bazează pe rata de dobândă a fiecarei valute din perechea valutară. Astfel, investitorii cumpără o pereche cu o rată de dobândă mai mare a monedei de bază și cu o rată mai mică a monedei secundare (sau invers, în funcție de preferințele investitorului).

Așadar, o persoană care investește in piața valutară poate ajute la profit indiferent de felul în care abordează perechea valutară în baza căreia intenționează să facă tranzacții. În funcție de strategia de tranzacționare folosită, dolarul american se poate cumpăra atât când are o valoare mică, dar și atunci când are o valoare mare comparativ cu leul românesc.

Cum profiți de pe urma schimbărilor USD/RON?

Pentru a putea profita de pe urma schimbărilor perechii USD/RON este extrem de important ca investitorii sau potențialii investitori să înțeleagă elementele care pot influența piața Forex.

De exemplu, statisticile arată că dolarul american își va păstra poziția de monedă de refugiu în ciuda instabilității sporite din cauza pandemiei. De ce? Pentru ca rata de șomaj a Statelor Unite a crescut și, prin urmare, a crescut și cererea pentru dolar.

Astfel, se prezice că dolarul american va crește comparativ cu majoritatea monedelor, dar va rămâne într-o poziție de egalitate față de alte monede de refugiu – francul elvețian și yenul japonez.

Analiza pieței valutare

Unul dintre elementele care pot influența relația USD/RON este modul în care dolarul american se raportează la alte monede europene. De exemplu, dolarul american s-a depreciat în raport cu euro pe parcursul anului 2020.

Prin urmare, unii investitori ar prefera o investiție în euro sau franci elvețieni. Totuși, există și monede în fața cărora Dolarul American a avut de câștigat:

– Pesoul mexican s-a depreciat cu 15% în fața dolarului.

– Wonul sud-coreean și dolarul canadian s-au depreciat cu 3.1%.

– Dolarul neo-zeelandez și lira britanică s-au depreciat cu 1.3%.

În situațiile de mai sus, valoarea USD a crescut. Deci, unii investitori ar putea investi în dolarul american sperând că îi va crește valoarea în raport cu lira britanică (același lucru nu s-ar putea spune despre RON).

Cum arată perechea USD/RON în ultimele luni?

În ultimele luni, majoritatea celor care au investit în perechea USD/RON au ajuns să vândă dolarul – dar nu pentru că ar fi crescut foarte mult. Deși aparent stabil, dolarul american a scăzut constant în ultimele șase luni, forțând investitorii să vândă.

Pe de altă parte, persoanele cu strategii diferite pot considera aceste schimbări drept momentul ideal să cumpere USD. Totuși, în momentul dat, ținând cont de contextul pandemiei (instabilitate, incertitudine), nu sunt mulți cei care vor să investească în dolar.

Totodată, trebuie menționat faptul că relația dintre EUR/RON este și se preconizează a fi una stabilă pentru cel puțin 3 ani. Analiștii presupun că RON își va păstra valoarea de 4.90 și că EUR își va menține o valoare relativ stabilă față de USD.

În acest caz, este posibil ca investitorii să-și îndrepte atenția spre alte perechi valutare.